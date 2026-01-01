13 июн 2026



Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и настроений»



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью рассказал о музыкальном направлении нового альбома:



«Думаю, это направление отражает всё то, с чем наши поклонники ассоциируют ANTHRAX на протяжении многих лет. За это время они увидели разные стороны группы, разные звучания, стили и даже разных вокалистов. И мне кажется, что на этом альбоме мы собрали всё это воедино. Это своего рода итог разных эпох, настроений и идей.



Первой песней, которую мы выпустили, стала “It's For The Kids”. Мы хотели начать именно с композиции, которая максимально точно передаёт наше нынешнее состояние и звучание. Это было что-то вроде: “Это для вас. Это для наших фанатов”. Именно с таким настроем мы и подошли к её выпуску».



Говоря о десятилетнем перерыве между For All Kings и Cursum Perficio, Charlie отметил:



«Все спрашивают: “Почему прошло десять лет?” Хотя я бы скорее сказал — семь, потому что годы пандемии я вообще не считаю. Просто всё заняло столько времени, потому что лично у меня тогда не было ничего, что хотелось бы сказать. В тот период мне просто не было интересно писать новую музыку. Я хотел дождаться момента, когда появится что-то действительно отражающее то, в каком мы находимся состоянии на текущий момент. За годы накопилось множество разных идей, впечатлений и влияний, и этот альбом стал результатом всех этих событий».



На вопрос о том, что продолжает вдохновлять его после сорока пяти лет карьеры, Charlie ответил:



«Я люблю все это дело. Люблю группу. Люблю музыку. Больше всего на свете мне нравится создавать что-то новое. Если бы я мог заниматься этим двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, я бы так и делал. Именно в студии я чувствую себя наиболее комфортно. Поэтому момент, когда я снова сел писать материал, был для меня очень вдохновляющим. Я подумал: “О, понеслась!” И позволил идеям приходить самим собой. Откуда бы ни появлялись песни — пусть приходят».



Benante также рассказал, что часть материала для Cursum Perficio была написана задолго до начала работы над альбомом:



«Там есть пара песен, которые появились ещё в 2015 году. Не сказать, что это какая-то древность, но точно не 2021-й или 2022-й. Просто эти вещи были реально сильными, и риффы оказались настолько хорошими, что в итоге попали на альбом.



А ещё бывало так: я записывал демо и просто складывал их на Dropbox. В какой-то момент Scott написал мне: “Я даже не знал про эту песню. И про эту тоже”. А я отвечал: “Ну да, я просто записал их и закинул в папку”. Так они там и лежали. И одна из таких песен в итоге стала “It's For The Kids”».



Charlie также рассказал о том, как ANTHRAX впервые исполнили «It's For The Kids» на концерте 26 мая в Софии, где группа разогревала IRON MAIDEN:



«Мы начали пробовать играть её на этих концертах. Первый раз получилось процентов на 85. Остальные 15 процентов были немного шаткими. Во второй раз уже было около 93 процентов. А в последний раз всё прошло отлично.



Не знаю, сталкиваются ли другие группы с тем же самым, но когда ты записываешь песню, ты вообще не думаешь о том, как будешь исполнять её вживую. Ты сосредоточен только на записи и на том, чтобы всё звучало правильно. А потом наступает момент, когда думаешь: “Так, а теперь мне это играть на сцене. Как вообще это воспроизвести?” Поэтому приходится повторять песню снова и снова, пока не появится мышечная память и ты не начнёшь играть её так, словно делаешь это уже много лет.



К тому же мы исполняем её перед публикой IRON MAIDEN, а это отличная проверка на прочность. И реакция очень хорошая. Сейчас мы только начинаем по-настоящему жить с этими песнями. А любая новая композиция, которую начинаешь играть на концертах, постепенно меняется, развивается. Где-то что-то подправляешь. Так всегда происходит — песня эволюционирует на сцене».



Говоря о том, как работа в PANTERA повлияла на его подход к сочинению музыки для ANTHRAX, Benante сказал:



«Думаю, это сделало меня лучше. Если я пишу рифф и понимаю, что он недостаточно хорош и я никогда не показал бы его остальным ребятам, то либо выбрасываю его, либо откладываю в сторону.



Играя материал PANTERA и постоянно живя с этими песнями, я получил огромный опыт. Это даже вдохновило одну из композиций на новом альбоме — песню “Watch It Go”. В ней чувствуется дух Даймбэга. Само название — “Watch It Go” — это выражение, которое он постоянно использовал. Он всё время говорил: “Watch it go”. У него было множество таких фирменных фраз. Для меня эта песня словно позволяет ему присутствовать на альбоме. Если бы Дайм был жив, он наверняка каким-то образом появился бы на этой пластинке в качестве гостя».







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