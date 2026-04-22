Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 25
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 25
22 апр 2026 : 		 JEFF PILSON: «TRACY G очень недооценен как гитарист DIO»

29 мар 2026 : 		 VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»

25 фев 2026 : 		 Видео с выступления DIO RULES

26 янв 2026 : 		 Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024
JEFF PILSON в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о работе над альбомами DIO «Strange Highways» (1993) и «Angry Machines» (1996), ознаменовавшими в то время резкий переход к более мрачному, тяжёлому и современному звучанию под влиянием гранжа/металла 1990-х годов:

«Было очень интересно записывать альбомы "Strange Highways" и "Angry Machines". И да, какой состав! Vinnie, Ронни, Tracy G. Я обожаю игру Tracy G на гитаре. По-моему, его недооценивали. Его не уважали так, как следовало бы, потому что он был блестящим музыкантом и отличным парнем, с которым было просто здорово импровизировать. И в этой группе было весело. Мы весело проводили время вместе. Было по-настоящему здорово записывать эти альбомы».

После того, как интервьюер заметил, что многим фанатам DIO не нравился более мрачный, экспериментальный стиль Ронни Джеймса Дио в середине 1990-х, во многом из-за того, что стиль игры Tracy сильно отличался от стиля его предшественников — Vivian Campbell и Craig Goldy — Jeff сказал:

«Я знаю это. Мы знаем это. Очень жаль, потому что это было здорово. Если бы мы были новой группой и не назывались DIO, думаю, многие люди бы это оценили, но, конечно, когда в группе есть Ронни [смеётся], трудно не называть её DIO. Так что я понимаю. Это печально.

Люди ищут нечто определённое, и они хотят это услышать, и они не хотят, чтобы музыканты отклонялись от этой линии. И я это понимаю. Когда артист хочет что-то изменить, если он не может увлечь за собой публику, это может разочаровать».

Упомянув тот факт, что стиль игры Tracy на гитаре не был принят некоторыми фанатами DIO, Jeff добавил:

«Да, мы понимали это, и было немного обидно, но я гордился Ронни за то, что он не расстался с Tracy сразу же. Он знал о критике, но верил в Tracy, и это многое говорит о характере Ронни».




22 апр 2026
gravitgroove
Они когда говорят такое, какой смысл они закладывают в сказанное? Какой бы гитарист ни был, если он как композитор никудышный, то его скилл кто-то должен раскрыть и правильно использовать в симбиозе.
22 апр 2026
I
Inhuman
gravitgroove, на strange highways всё там было прекрасно раскрыто
22 апр 2026
Corpsegrinder04
У дио был только один приличный гитарист. Это Вивиан Кэмпбел. С которым собственно все лучшие альбомы и были записаны.
22 апр 2026
I
Inhuman
Действительно жаль, что упёртые металлисты его так и не приняли. Первый с ним альбом и концертник Inferno - сильнейшие релизы в дискографии Дио. А вот второй альбом, конечно, подкачал.
