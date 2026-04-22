JEFF PILSON: «TRACY G очень недооценен как гитарист DIO»



JEFF PILSON в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о работе над альбомами DIO «Strange Highways» (1993) и «Angry Machines» (1996), ознаменовавшими в то время резкий переход к более мрачному, тяжёлому и современному звучанию под влиянием гранжа/металла 1990-х годов:



«Было очень интересно записывать альбомы "Strange Highways" и "Angry Machines". И да, какой состав! Vinnie, Ронни, Tracy G. Я обожаю игру Tracy G на гитаре. По-моему, его недооценивали. Его не уважали так, как следовало бы, потому что он был блестящим музыкантом и отличным парнем, с которым было просто здорово импровизировать. И в этой группе было весело. Мы весело проводили время вместе. Было по-настоящему здорово записывать эти альбомы».



После того, как интервьюер заметил, что многим фанатам DIO не нравился более мрачный, экспериментальный стиль Ронни Джеймса Дио в середине 1990-х, во многом из-за того, что стиль игры Tracy сильно отличался от стиля его предшественников — Vivian Campbell и Craig Goldy — Jeff сказал:



«Я знаю это. Мы знаем это. Очень жаль, потому что это было здорово. Если бы мы были новой группой и не назывались DIO, думаю, многие люди бы это оценили, но, конечно, когда в группе есть Ронни [смеётся], трудно не называть её DIO. Так что я понимаю. Это печально.



Люди ищут нечто определённое, и они хотят это услышать, и они не хотят, чтобы музыканты отклонялись от этой линии. И я это понимаю. Когда артист хочет что-то изменить, если он не может увлечь за собой публику, это может разочаровать».



Упомянув тот факт, что стиль игры Tracy на гитаре не был принят некоторыми фанатами DIO, Jeff добавил:



«Да, мы понимали это, и было немного обидно, но я гордился Ронни за то, что он не расстался с Tracy сразу же. Он знал о критике, но верил в Tracy, и это многое говорит о характере Ронни».







