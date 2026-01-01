WENDY DIO получила предложение на издание HEAR 'N AID



WENDY DIO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердила, что есть намерение переиздать сингл Stars:



«Мы работаем над этим. У нас случилась пара небольших проблем. Но Metal Blade предложили нам сделку по этому поводу. И мы надеемся, что это может произойти, и, быть может, совсем скоро. Мы также работаем над книгой, фотоальбомом HEAR'N AID, потому что у нас огромное количество фотографий того времени. Так что, да, сейчас в работе много материалов относительно проекта "HEAR'N AID". Как я уже сказала, у нас есть предложение от Metal Blade, и мы работаем над его согласованием. Это просто куча бюрократических процедур, которые нужно выполнить, прежде чем вы сможете что-то выпустить».



На вопрос, есть ли еще планы записать новую версию "Stars" с сегодняшними артистами, чтобы сопровождать переиздание оригинальной версии песни, Венди ответила:



«На данный момент нет, но я все равно хотела бы это сделать. В данный момент мы пытаемся выпустить оригинальный сингл HEAR 'N AID на виниле и компакт-диске. В данный момент мы пытаемся работать с ним, и это то, что мы будем выпускать. Ну а в будущем я бы хотела сделать что-то подобное».



Что касается того, что еще войдет в переиздание HEAR 'N AID, она сказала:



«Книгу, над которой мы работаем, мы работаем вместе с теми, кто работал с Rob'ом. Данте Бонутто, который на самом деле написал предисловие к оригинальному альбому, собирается кое-что написать для нас. Так что, да, мы работаем над этим. Это был очень долгий и трудный путь, но мы его преодолеем. Мы никогда не сдадимся!»







