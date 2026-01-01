Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Dio

*



2 май 2026 : 		 WENDY DIO получила предложение на издание HEAR 'N AID

22 апр 2026 : 		 JEFF PILSON: «TRACY G очень недооценен как гитарист DIO»

29 мар 2026 : 		 VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»

25 фев 2026 : 		 Видео с выступления DIO RULES

26 янв 2026 : 		 Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO
Показать далее
| - |

|||| 2 май 2026

WENDY DIO получила предложение на издание HEAR 'N AID



zoom
WENDY DIO в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердила, что есть намерение переиздать сингл Stars:

«Мы работаем над этим. У нас случилась пара небольших проблем. Но Metal Blade предложили нам сделку по этому поводу. И мы надеемся, что это может произойти, и, быть может, совсем скоро. Мы также работаем над книгой, фотоальбомом HEAR'N AID, потому что у нас огромное количество фотографий того времени. Так что, да, сейчас в работе много материалов относительно проекта "HEAR'N AID". Как я уже сказала, у нас есть предложение от Metal Blade, и мы работаем над его согласованием. Это просто куча бюрократических процедур, которые нужно выполнить, прежде чем вы сможете что-то выпустить».

На вопрос, есть ли еще планы записать новую версию "Stars" с сегодняшними артистами, чтобы сопровождать переиздание оригинальной версии песни, Венди ответила:

«На данный момент нет, но я все равно хотела бы это сделать. В данный момент мы пытаемся выпустить оригинальный сингл HEAR 'N AID на виниле и компакт-диске. В данный момент мы пытаемся работать с ним, и это то, что мы будем выпускать. Ну а в будущем я бы хотела сделать что-то подобное».

Что касается того, что еще войдет в переиздание HEAR 'N AID, она сказала:

«Книгу, над которой мы работаем, мы работаем вместе с теми, кто работал с Rob'ом. Данте Бонутто, который на самом деле написал предисловие к оригинальному альбому, собирается кое-что написать для нас. Так что, да, мы работаем над этим. Это был очень долгий и трудный путь, но мы его преодолеем. Мы никогда не сдадимся!»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 559

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом