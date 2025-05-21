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Dio

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WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»



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WENDY DIO в программе Rocktails With Ahmet Zappa обсудила дружеские отношения между звёздными рокерами:

«Ронни, Rob и Лемми были очень похожими людьми. Они очень тщательно выбирали себе друзей. Они были просто очень классными людьми, которые любили проводить время вместе и обожали друг друга — очень сильно... Они, как я уже сказала, действительно любили друг друга. И Rob остаётся таким же замечательным. Он постоянно поддерживает со мной связь. Он делает всё возможное для нашего благотворительного фонда. Когда он здесь, мы встречаемся, и он просто душка. Я подарила Rob'у одно из колец Ронни».

Венди также рассказала о том, когда она в последний раз видела Лемми, который 24 декабря 2015 года отпраздновал своё 70-летие, а через два дня узнал, что болен агрессивной формой рака, и умер ещё через два дня, 28 декабря 2015 года, в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Я видела Лемми за два часа до его смерти. Мне позвонил Todd Singerman, его менеджер, и сказал: "Он плохо себя чувствует. Ему уже какое-то время плохо". Он только отошёл от дел, примерно за четыре месяца до этого. Врач Ронни Сэнди Капур был и его врачом. Todd сказал: "Можешь привезти Сэнди? Потому что он чувствует себя не очень хорошо". И мы отправились туда. А он всё продолжал говорить. Его день рождения был незадолго до этого, а это случилось пару дней спустя. Я купила ему несколько старых немецких книг, которые ему очень понравились. Это были старые антикварные книги, которые я нашла, — книги о войне. И он поблагодарил меня за них. Мы сидели и разговаривали некоторое время. Там была его девушка. И он сказал: "Я немного устал. Пойду-ка я прилягу". Он лёг. А я ушла. Я пошла в торговый центр. Я бродила по торговому центру. И тут мне позвонил Todd и сказал: "Лемми только что скончался". Я не могла в это поверить. Я ходила кругами. Я не могла это осознать. Это было просто невероятно. Я только что разговаривала с ним, примерно за два часа до этого. Это было ужасно».

Когда ведущий отметил, что Лемми был очень дружелюбным, несмотря на то, что иногда казался неприступным, Wendy ответила:

«Он был интровертом. Как и Geezer Butler [басист BLACK SABBATH]. Они интроверты. Они милые люди. Но они и вправду немного интроверты. Но когда вы их знаете, они милые, замечательные люди».




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21 май 2025
olly71
чё то я не понял какой дома в какой постели ? изначально же писали что он умер в своём любимом Рэйнбоу то ли за свои именным столиком то ли за игровым автоматом .
21 май 2025
M
Mike Barlow
olly71, Нет, писали что ввиду ветхого здоровья автомат игровой дома поставили. 

















просмотров: 339





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