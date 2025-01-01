Arts
Новости
Dio

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»
WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»



WENDY DIO в подкасте "The Magnificent Others" рассказала о том, как она узнала о диагнозе Ронни:

«Примерно за пять лет до своей кончины [Ронни] жаловался на расстройство желудка. Я отвезла его к очень известному врачу из Беверли-Хиллз, который сделал ему анализы сердца и все такое прочее и просто сказал: "О, не волнуйся. Это газы, просто газы". … И у него всегда было несварение желудка. Он постоянно ел жевательные таблетки (безрецептурные антациды). У него было несварение, диспепсия. Но, видите ли, при таких заболеваниях, как рак желудка и поджелудочной железы, на самом деле нет никаких признаков, пока не становится слишком поздно.

Итак, мы обнаружили, что он неважно себя чувствует. Он закончил тур с HEAVEN & HELL. Самое счастливое воспоминание, которое у меня осталось, — это то, что он вернулся с песнями SABBATH и отыграл тур HEAVEN & HELL, который стал последним. И все любили друг друга. Все снова стали любить друг друга, веселиться, по-настоящему получать удовольствие, все доводили друг друга до предела, потому что все они были такими хорошими музыкантами. И они создали "Bible Black" — все эти песни действительно хорошие, и они отлично провели время, и им было по-настоящему весело. [Они собирались] записать еще один альбом.

Тогда они прекратили [гастролировать], потому что у Vinny [Appice, барабанщика HEAVEN & HELL] что-то случилось с рукой или что-то в этом роде, ему пришлось что-то делать — я не знаю... Они взяли перерыв. А Ронни чувствовал себя совсем неважно. И в тот последний тур он чувствовал себя совсем неважно. И я отвезла его к своему местному врачу. Он сделал анализ крови, перезвонил мне и сказал: "Венди, у меня плохие новости. Я думаю, нам нужно сделать УЗИ и колоноскопию". Мы все это сделали. Ронни не знал. И [врач] сказал: "У него четвертая стадия рака". А я сказала: "Не говори ему. Не говори ему". Так что я потратила все выходные, пытаясь найти лучшего онколога в больнице, и они сказали, что это доктор медицины Андерсон [онкологический центр в Хьюстоне, штат Техас], но я не смогла направить его к доктору медицины Андерсону. Я перепробовала все. А потом кто-то сказал: "Поезжайте в клинику Мэйо". Мы полетели в Миннеаполис, отправились в клинику Мэйо, и этот парень, ужасный врач, сказал: "Ну, вы же умрете. Так что просто возвращайтесь и приведите свою жизнь в порядок. У тебя, наверное, есть шесть месяцев". Мы остановились в отеле. Я помню, как мы проплакали всю ночь напролет. А потом я получила сообщение от доктора медицины Андерсона, что мы могли бы связаться с Ти Джеем Мартеллом [Фондом, крупнейшим в музыкальной индустрии фондом по исследованию лейкемии, рака и СПИДа], [через основателя] Тони Мартелла, для которого мы уже делали кое-что раньше, давали ему деньги и всякое такое. Итак, мы прилетели из Миннеаполиса в Хьюстон, чтобы встретиться с этим доктором, доктором Джонни, и он сказал: "Послушайте, я сделаю все, что в моих силах. Есть несколько тестов, которые мы можем попробовать. Я ничего не могу тебе обещать, но никто, кроме Бога, не может сказать тебе, когда ты умрешь." Он добавил: "Того врача нужно уволить". Так или иначе, он начал лечение. Раньше мы ходили к нему каждые две недели. Мы летели в Хьюстон на шесть часов. Ему делали химиотерапию. И знаете что?! Там был парень, которому было 19 лет, и Ронни проводил больше времени, заботясь о нем, чем о себе. И мы обычно носились по коридорам, повторяя: "Мы собираемся убить дракона". Мы называли это "убить дракона". И мы никогда, ни один из нас не думал, что Ронни умрет, потому что он держался молодцом. Он держался молодцом. За три недели до своей кончины он получал награду от [Revolver Golden Gods в Лос-Анджелесе]».




просмотров: 81

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом