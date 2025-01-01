сегодня



WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»



WENDY DIO в подкасте "The Magnificent Others" рассказала о том, как она узнала о диагнозе Ронни:



«Примерно за пять лет до своей кончины [Ронни] жаловался на расстройство желудка. Я отвезла его к очень известному врачу из Беверли-Хиллз, который сделал ему анализы сердца и все такое прочее и просто сказал: "О, не волнуйся. Это газы, просто газы". … И у него всегда было несварение желудка. Он постоянно ел жевательные таблетки (безрецептурные антациды). У него было несварение, диспепсия. Но, видите ли, при таких заболеваниях, как рак желудка и поджелудочной железы, на самом деле нет никаких признаков, пока не становится слишком поздно.



Итак, мы обнаружили, что он неважно себя чувствует. Он закончил тур с HEAVEN & HELL. Самое счастливое воспоминание, которое у меня осталось, — это то, что он вернулся с песнями SABBATH и отыграл тур HEAVEN & HELL, который стал последним. И все любили друг друга. Все снова стали любить друг друга, веселиться, по-настоящему получать удовольствие, все доводили друг друга до предела, потому что все они были такими хорошими музыкантами. И они создали "Bible Black" — все эти песни действительно хорошие, и они отлично провели время, и им было по-настоящему весело. [Они собирались] записать еще один альбом.



Тогда они прекратили [гастролировать], потому что у Vinny [Appice, барабанщика HEAVEN & HELL] что-то случилось с рукой или что-то в этом роде, ему пришлось что-то делать — я не знаю... Они взяли перерыв. А Ронни чувствовал себя совсем неважно. И в тот последний тур он чувствовал себя совсем неважно. И я отвезла его к своему местному врачу. Он сделал анализ крови, перезвонил мне и сказал: "Венди, у меня плохие новости. Я думаю, нам нужно сделать УЗИ и колоноскопию". Мы все это сделали. Ронни не знал. И [врач] сказал: "У него четвертая стадия рака". А я сказала: "Не говори ему. Не говори ему". Так что я потратила все выходные, пытаясь найти лучшего онколога в больнице, и они сказали, что это доктор медицины Андерсон [онкологический центр в Хьюстоне, штат Техас], но я не смогла направить его к доктору медицины Андерсону. Я перепробовала все. А потом кто-то сказал: "Поезжайте в клинику Мэйо". Мы полетели в Миннеаполис, отправились в клинику Мэйо, и этот парень, ужасный врач, сказал: "Ну, вы же умрете. Так что просто возвращайтесь и приведите свою жизнь в порядок. У тебя, наверное, есть шесть месяцев". Мы остановились в отеле. Я помню, как мы проплакали всю ночь напролет. А потом я получила сообщение от доктора медицины Андерсона, что мы могли бы связаться с Ти Джеем Мартеллом [Фондом, крупнейшим в музыкальной индустрии фондом по исследованию лейкемии, рака и СПИДа], [через основателя] Тони Мартелла, для которого мы уже делали кое-что раньше, давали ему деньги и всякое такое. Итак, мы прилетели из Миннеаполиса в Хьюстон, чтобы встретиться с этим доктором, доктором Джонни, и он сказал: "Послушайте, я сделаю все, что в моих силах. Есть несколько тестов, которые мы можем попробовать. Я ничего не могу тебе обещать, но никто, кроме Бога, не может сказать тебе, когда ты умрешь." Он добавил: "Того врача нужно уволить". Так или иначе, он начал лечение. Раньше мы ходили к нему каждые две недели. Мы летели в Хьюстон на шесть часов. Ему делали химиотерапию. И знаете что?! Там был парень, которому было 19 лет, и Ронни проводил больше времени, заботясь о нем, чем о себе. И мы обычно носились по коридорам, повторяя: "Мы собираемся убить дракона". Мы называли это "убить дракона". И мы никогда, ни один из нас не думал, что Ронни умрет, потому что он держался молодцом. Он держался молодцом. За три недели до своей кончины он получал награду от [Revolver Golden Gods в Лос-Анджелесе]».







