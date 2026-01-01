сегодня



Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID



На красной дороже Metal Hall Of Fame, Wendy Dio в интервью RealityScheckTv сказала, что переиздание сингла проекта HEAR 'N AID "Stars" планируется "в следующем году".



Запись композиции проходила 20 и 21 мая 1981 года, в ней приняли участие 40 музыкантов, включая участников MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, QUIET RIOT, TWISTED SISTER, BLUE ÖYSTER CULT и SPINAL TAP, но из-за разногласий между лейблами сингл был выпущен только первого января 1986 года и доступен лишь на кассете и виниле.







