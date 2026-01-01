*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 38
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Dio

29 май 2026 : 		 WENDY DIO обещает новый состав DIO DISCIPLES

19 май 2026 : 		 Музыканты SOILWORK, KING DIAMOND, Ex-WHITESNAKE, EUROPE почтили память DIO

2 май 2026 : 		 WENDY DIO получила предложение на издание HEAR 'N AID

22 апр 2026 : 		 JEFF PILSON: «TRACY G очень недооценен как гитарист DIO»

29 мар 2026 : 		 VINNY APPICE: «Мой стиль идеально подходил для BLACK SABBATH и DIO»

25 фев 2026 : 		 Видео с выступления DIO RULES

26 янв 2026 : 		 Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена
WENDY DIO обещает новый состав DIO DISCIPLES



WENDY DIO в новом интервью рассказала о положении дел с официальной трибьют-группой под названием DIO DISCIPLES:

«Я в восторге от нового состава DIO… Так что мы снова выведем Дио и группу DIO на сцену… Я не знаю, будет ли она называться DIO DISCIPLES, или DIO AND THE DISCIPLES, или просто DIO… Мы пока не знаем. Название ещё не утверждено. Но это будет Ронни, и не в виде голограммы, не в виде искусственного интеллекта, а настоящий Ронни в видео с Ронни. У нас есть видео с Ронни, и он споёт с группой порядка четырёх песен».

На вопрос, кто войдёт в состав новой группы DIO, Wendy ответила:

«В новом составе, как обычно, будет Simon Wright на барабанах, Bjorn Englen на басу, Scott Warren на клавишных, а двумя вокалистами станут Oni Logan, который раньше пел в LYNCH MOB, и Robin McAuley, который был в группе Michael Schenker'а. А на гитаре сыграет Rowan Robertson, который раньше играл в группе DIO и участвовал в записи альбома "Lock Up The Wolves". И мы очень рады этому. Надеемся, что осенью мы дадим несколько концертов в США, а в следующем году мы хотели бы провести тур по всей Европе и Южной Америке».

Она также рассказала о различных проектах, связанных с Дио, которые сейчас находятся в работе, включая ранее не издававшийся материал:

«У нас есть ещё кое-что. Я хотела собрать несколько песен, которые Ронни записал с другими людьми и о которых многие не знают. Например, он записал две песни с Kerry Livgren из KANSAS, а также создал кавер-версию "Dream On" и спел одну из песен ALICE COOPER. Он записал "I Could Have Been A Dreamer". Он выступал с филармоническим оркестром и DEEP PURPLE. А ещё он работал с кучей разных групп над разными проектами, а также записал рождественскую песню. Я думала собрать всё это воедино — вещи, о которых фанаты, возможно, не знают или которые хотели бы услышать снова. Он записал трек с GIRLSCHOOL. Он записал треки с кучей разных людей, так что я думаю, было бы интересно выпустить всё это в одном сборнике... Плюс у меня есть пара неизданных треков, которые я хотела бы выпустить. Есть концертный альбом, над которым я сейчас работаю. Концерт DIO был записан в 1980-х, и он никогда раньше не выпускался. Думаю, это запись из Сиэтла. Это 1983-й год, кажется. Но помимо этого у меня есть много всякого разного. Есть пара песен о любви, которые Ронни сочинил для меня и записал, но которые никогда не выходили. Он, наверное, убил бы меня, если бы я их выпустила. [Смеётся]. Он никогда не писал песен о любви, но он сочинил пару таких композиций для меня и записал их. И я думаю, что они круты… Так что я думаю, это захватывающее время. Я занимаюсь множеством разных вещей».




 [= ||| =]
