WENDY DIO обещает новый состав DIO DISCIPLES



WENDY DIO в новом интервью рассказала о положении дел с официальной трибьют-группой под названием DIO DISCIPLES:



«Я в восторге от нового состава DIO… Так что мы снова выведем Дио и группу DIO на сцену… Я не знаю, будет ли она называться DIO DISCIPLES, или DIO AND THE DISCIPLES, или просто DIO… Мы пока не знаем. Название ещё не утверждено. Но это будет Ронни, и не в виде голограммы, не в виде искусственного интеллекта, а настоящий Ронни в видео с Ронни. У нас есть видео с Ронни, и он споёт с группой порядка четырёх песен».



На вопрос, кто войдёт в состав новой группы DIO, Wendy ответила:



«В новом составе, как обычно, будет Simon Wright на барабанах, Bjorn Englen на басу, Scott Warren на клавишных, а двумя вокалистами станут Oni Logan, который раньше пел в LYNCH MOB, и Robin McAuley, который был в группе Michael Schenker'а. А на гитаре сыграет Rowan Robertson, который раньше играл в группе DIO и участвовал в записи альбома "Lock Up The Wolves". И мы очень рады этому. Надеемся, что осенью мы дадим несколько концертов в США, а в следующем году мы хотели бы провести тур по всей Европе и Южной Америке».



Она также рассказала о различных проектах, связанных с Дио, которые сейчас находятся в работе, включая ранее не издававшийся материал:



«У нас есть ещё кое-что. Я хотела собрать несколько песен, которые Ронни записал с другими людьми и о которых многие не знают. Например, он записал две песни с Kerry Livgren из KANSAS, а также создал кавер-версию "Dream On" и спел одну из песен ALICE COOPER. Он записал "I Could Have Been A Dreamer". Он выступал с филармоническим оркестром и DEEP PURPLE. А ещё он работал с кучей разных групп над разными проектами, а также записал рождественскую песню. Я думала собрать всё это воедино — вещи, о которых фанаты, возможно, не знают или которые хотели бы услышать снова. Он записал трек с GIRLSCHOOL. Он записал треки с кучей разных людей, так что я думаю, было бы интересно выпустить всё это в одном сборнике... Плюс у меня есть пара неизданных треков, которые я хотела бы выпустить. Есть концертный альбом, над которым я сейчас работаю. Концерт DIO был записан в 1980-х, и он никогда раньше не выпускался. Думаю, это запись из Сиэтла. Это 1983-й год, кажется. Но помимо этого у меня есть много всякого разного. Есть пара песен о любви, которые Ронни сочинил для меня и записал, но которые никогда не выходили. Он, наверное, убил бы меня, если бы я их выпустила. [Смеётся]. Он никогда не писал песен о любви, но он сочинил пару таких композиций для меня и записал их. И я думаю, что они круты… Так что я думаю, это захватывающее время. Я занимаюсь множеством разных вещей».







