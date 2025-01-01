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Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO



Jørn Lande (MASTERPLAN),Ronnie Romero (RAINBOW),Doogie White (RAINBOW),Fredrik Åkesson (OPETH),Pontus Egberg (KING DIAMOND),Guernica Mancini (THE GEMS, THUNDERMOTHER),Per Wiberg (OPETH). Mia Karlsson (CRUCIFIED BARBARA) и другие приняли участие в специальном трибьют-концерте DIO, который состоялся 15 мая в Bibliotek Live, Medborgarplatsen, Stockholm, Sweden.







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