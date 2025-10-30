Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

17 ноя 2022 :
RONNIE JAMES DIO получил фигурку FUNKO
26 окт 2022 :
Лидер AVANTASIA: «Ронни Джеймс Дио — это нечто из ряда вон»
26 окт 2022 :
CRAIG GOLDY удивлён, что его упомянули в фильме о DIO
12 окт 2022 :
Вдова Ронни Джеймса Дио: «Да не разводились мы!»
4 окт 2022 :
CRAIG GOLDY: «Помню, как Дио мне еду покупал»
29 сен 2022 :
TONY IOMMI — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был настоящим профессионалом»
28 сен 2022 :
WENDY DIO хочет открыть музей
24 сен 2022 :
WENDY DIO заявила, что Вивиан Кэмпбелл хотел сделать группу DIO более коммерческой
22 сен 2022 :
SIMON WRIGHT — о концертах с голограммой Дио: «Зрители были благодарны»
24 авг 2022 :
Трейлер документального фильма о DIO
16 авг 2022 :
Вдова DIO хочет ремикс "The Last In Line"
13 авг 2022 :
Концерты DIO будут переизданы
10 авг 2022 :
VIVIAN CAMPBELL — о переиздании альбома DIO "Holy Diver"
8 авг 2022 :
Барабанщик DIO — о ремиксе "Holy Diver": «Это было рискованно»
29 июл 2022 :
Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало»
22 июл 2022 :
Фильм о DIO выйдет летом
21 июл 2022 :
Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH: «На него плевали и освистывали»
19 июн 2022 :
Вдова DIO — о новой версии альбома DIO
23 май 2022 :
Переиздание DIO выйдет летом
11 май 2022 :
VIVIAN CAMPBELL сожалеет, что не смог попросить прощения у Ронни Джеймса Дио
5 май 2022 :
Бывший гитарист DIO — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a: «Чтобы Ронни тебя уволил, нужно было сильно его оскорбить»
27 апр 2022 :
Альбом DIO получил вторую платину
5 апр 2022 :
VIVIAN CAMPBELL — о том, как у него получилось купить Феррари, когда он был в DIO
21 мар 2022 :
Репортаж c премьера фильма о DIO
7 фев 2022 :
Вокалист QUIET RIOT — о голограмме Дио: «У меня смешанные чувства по этому поводу»
4 фев 2022 :
Фильм о DIO представят на фестивале
22 янв 2022 :
TONY MARTIN — о единственной встрече с Дио: «Я думал, он мне втащит»
5 янв 2022 :
Документальный фильм о DIO выйдет в этом году
31 дек 2021 :
VINNY APPICE — о "Holy Diver": «Травка нам очень помогла!»
29 дек 2021 :
ZAKK WYLDE: «А мне голограмма DIO нравится!»
28 ноя 2021 :
IAN GILLAN — о Ронни Джеймсе Дио: «Мы были очень близки»
25 окт 2021 :
MIKKEY DEE: «Когда Дио не стало, это была катастрофа»
6 окт 2021 :
DEE SNIDER: «В туре DIO ни пяди сцены нам не уступили»
14 сен 2021 :
Wendy DIO: «Ронни всегда думал, что обыграет рак»
9 сен 2021 :
WENDY DIO: «После голограммы что-то мне настоящего Ронни захотелось!»
2 сен 2021 :
Вдова DIO решила поменять голограмму на плёночного Ронни
27 авг 2021 :
Колыбельные от DIO
24 авг 2021 :
WENDY DIO: «Увидев первые кадры, я взрыднула»
23 авг 2021 :
Бывший вокалист GREAT WHITE исполняет DIO
13 авг 2021 :
Биография DIO выйдет на разных языках
9 авг 2021 :
Вдова DIO: «Campbell говорит, что ему платили по $100 в неделю, но как он купил феррари?»
6 авг 2021 :
CRYSTAL FAITH исполняют DIO
4 авг 2021 :
Wendy Dio: «Между Ронни и OZZY не было тёрок»
29 июл 2021 :
WENDY DIO: «Есть еще три песни...»
26 июл 2021 :
Голограмма DIO ушла на покой
5 июл 2021 :
Гитарист DIO — о встрече с YNGWIE MALMSTEEN'ом
2 июл 2021 :
VINNY APPICE: «Никакого давления при создании дебюта DIO не было»
14 июн 2021 :
VINNY APPICE: «DIO должны были включить в ЗСРнР вместе с BLACK SABBATH»
4 апр 2021 :
TONY IOMMI: «Ронни Дио был милым человеком и каждому уделял время»
31 мар 2021 :
Вдова DIO — о его последних днях
8 мар 2021 :
TONY IOMMI: «Смерть DIO — огромная потеря»
17 фев 2021 :
Биография DIO выйдет летом
14 фев 2021 :
Фрагмент нового релиза DIO
11 фев 2021 :
DOUG ALDRICH: «Ронни Джеймс Дио был лучшим вокалистом в хэви-металле»
10 фев 2021 :
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
3 фев 2021 :
Биография DIO готова
31 янв 2021 :
JEFF PILSON — о Ронни Джеймсе Дио: «Он был великим человеком»
18 янв 2021 :
Фрагмент нового релиза DIO
27 дек 2020 :
Если бы голограмма DIO не теряла денег, гастроли бы не останавливались
14 дек 2020 :
Концертные релизы DIO выйдут зимой
3 дек 2020 :
LEROI XIII с друзьями исполняет кавер DIO
30 ноя 2020 :
Шведские музыканты почтили память DIO
23 окт 2020 :
Вдова DIO — о документальном фильме
30 сен 2020 :
Бывший гитарист DIO: «Кому это не нравится голограмма?»
10 июл 2020 :
ROB HALFORD, GEEZER BUTLER, DAVE GROHL и другие поздравляют DIO
8 июн 2020 :
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
30 май 2020 :
WENDY DIO о муже: «Он всегда со мной»
29 май 2020 :
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
28 май 2020 :
VINNY APPICE: «DIO никогда не разминался»
27 май 2020 :
Барабанщик DIO: «Зал Славы Рок-н-ролла всё равно отстой»
23 май 2020 :
VINNY APPICE об уходе из BLACK SABBATH и создании DIO
23 май 2020 :
WENDY DIO вспоминает мужа
22 май 2020 :
SEBASTIAN BACH: «DIO давал почувствовать, что мы все вместе»
21 май 2020 :
Бывший барабанщик DIO о DIO
21 май 2020 :
RONNIE JAMES DIO: «Для меня нет покоя в творчестве»
21 май 2020 :
RONNIE JAMES DIO: «А я ведь хотел быть просто бейсболистом»
19 май 2020 :
VINNY и CARMINE APPICE почтили память DIO
18 май 2020 :
ROB HALFORD вспоминает DIO
18 май 2020 :
Выход биографии DIO отложен
18 май 2020 :
Коллеги DIO по BLACK SABBATH вспоминают
18 май 2020 :
Вокалист RAINBOW почтил память бывшего вокалиста RAINBOW
14 май 2020 :
Не ждите, что VIVIAN CAMPBELL и WENDY DIO помирятся
19 апр 2020 :
Обучающее видео от бывшего гитариста DIO
14 апр 2020 :
Переиздания DIO попали в чарты
3 апр 2020 :
Репортаж с вечера памяти DIO
24 мар 2020 :
WENDY DIO о нереализованном материале DIO
11 мар 2020 :
WENDY DIO: «Моя работа — хранить наследие Ронни»
4 мар 2020 :
Биография DIO планируется к выходу
21 фев 2020 :
Детали документального фильма о DIO
6 фев 2020 :
TOMMY LEE, GLENN HUGHES, SEBASTIAN BACH, FRANKIE BANALI на вечере памяти DIO
18 янв 2020 :
Голограмма DIO поедет в новый тур весной
17 дек 2019 :
Детали юбилейного памятного вечера в честь DIO
4 дек 2019 :
VIVIAN CAMPBELL: «Долгое время я не считал DIO частью своего наследия»
25 ноя 2019 :
Fifth Annual Bowl For Ronnie собрала более 50 000 долларов
19 ноя 2019 :
Вдова DIO: «Любимой группой Ронни была BLACK SABBATH»
11 ноя 2019 :
Вдова DIO: «Голограмма DIO примет участие в гала-вечернике в честь DIO»
8 ноя 2019 :
Ремастированные версии альбомов DIO выйдут зимой
28 окт 2019 :
Большой праздник в честь DIO состоится зимой
30 июн 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS считает, что голограмма DIO это не средство наживы, а «настоящая благотворительность»
11 июн 2019 :
Видео с выступления голограммы DIO
10 июн 2019 :
Видео с выступления голограммы DIO
5 июн 2019 :
Видео с выступления голограммы DIO
3 июн 2019 :
Новая голограмма DIO открыла тур
23 май 2019 :
Создатель голограммы DIO: «Ронни выглядит настоящим!»
8 апр 2019 :
DOUG ALDRICH о работе с DIO
29 мар 2019 :
Превью новой голограммы DIO
26 мар 2019 :
DOUG ALDRICH: «Я бы заплатил за билет, чтобы увидеть голограмму Дио, но не думаю, что он был бы в восторге от идеи»
13 мар 2019 :
DOUG ALDRICH сказал, что Ронни Джеймсу Дио, вероятно, «не понравилась бы» его голограмма
28 фев 2019 :
VIVIAN CAMPBELL: «DIO не выполнил свою часть сделки»
23 фев 2019 :
VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем команде техников»
26 янв 2019 :
Голограмма DIO поедет в тур в мае
26 дек 2018 :
SIMON WRIGHT: «DIO сыграл в моей жизни огромную роль»
22 ноя 2018 :
JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO, и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»
6 ноя 2018 :
Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019
26 сен 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO
25 сен 2018 :
Фотокнига о RONNIE JAMES DIO выйдет зимой
17 сен 2018 :
Планируются переиздания альбомов DIO
13 сен 2018 :
DIO за семь лет до смерти думал, что страдает от нарушения пищеварения
5 сен 2018 :
Трейлеры к аукциону вещей RONNIE JAMES DIO
22 авг 2018 :
Бывший клавишник о голограмме DIO: «Это уже не Ронни»
18 авг 2018 :
VIVIAN CAMPBELL не сохранил радужных воспоминаний об альбоме DIO
14 авг 2018 :
DOUG ALDRICH: «DIO бы взбесился, узнай он о голограмме»
24 июл 2018 :
Вещи RONNIE JAMES DIO выставляются на аукцион
11 июл 2018 :
Музыканты SHADOWS OF STEEL, ARCA HADIAN в новом трибьюте DIO
26 апр 2018 :
Классика DIO на арфах
25 апр 2018 :
WENDY DIO подарила ROB'у HALFORD'у кольцо RONNIE JAMES'а DIO
20 фев 2018 :
Бывший басист DIO за голограмму
20 фев 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO: «Всё не ради денег, правда»
7 фев 2018 :
Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO
4 фев 2018 :
Кавер-версия DIO от DEEP DARK RIVER
19 янв 2018 :
CRAIG GOLDY о выступлении с голограммой DIO
22 дек 2017 :
Видео с выступления голограммы DIO
12 дек 2017 :
Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
Видео с выступления голограммы DIO
8 дек 2017 :
Стартовал тур голограммы DIO
16 ноя 2017 :
Промо голограммы DIO
4 ноя 2017 :
Голограмма DIO приедет летом в США
18 окт 2017 :
"Bowl For Ronnie" собрал $49,000
2 окт 2017 :
Вдова DIO: «Есть как минимум три нереализованные песни»
30 авг 2017 :
DOUG ALDRICH: «У меня есть запись с DIO, которуюникто не слышал»
23 авг 2017 :
VINNY APPICE о голограмме Дио
22 авг 2017 :
Бывший басист DIO: «Дио бы одобрил голограмму»
10 авг 2017 :
VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио
26 июл 2017 :
Голограмма DIO едет в тур
18 июл 2017 :
VIVIAN CAMPBELL: «Жаль, что я так и не сделал ничего вместе с Ронни»
12 апр 2017 :
WENDY DIO защитила тур с голограммой Дио от нападок критиков
3 мар 2017 :
Голограмма DIO поедет в тур
4 фев 2017 :
Видео с выступления голограммы DIO
30 янв 2017 :
Голограмма DIO дебютирует на "Pollstar Awards"
6 дек 2016 :
RONNIE JAMES DIO, LEMMY KILMISTER, RANDY RHOADS в "Hall Of Heavy Metal History"
17 ноя 2016 :
В следующем году выйдут новые архивные записи DIO
11 авг 2016 :
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
10 авг 2016 :
Видео с выступления "RONNIE JAMES DIO" на Wacken Open Air
7 авг 2016 :
RONNIE JAMES DIO "присоединился" на сцене к своим бывшим коллегам
2 июн 2016 :
LITA FORD, GILBY CLARKE, DIO DISCIPLES помогли собрать $50,000 для ракового фонда Дио
1 июн 2016 :
Бокс-сет DIO выйдет в июле
3 май 2016 :
Музыканты DIO и LAST IN LINE выступят с оркестром
26 янв 2016 :
WENDY DIO о Джимме Бейне
24 янв 2016 :
Умер бывший басист RAINBOW/DIO
3 авг 2015 :
VINNY APPICE: «Музыкальный бизнес в заднице»
18 май 2015 :
Участники BLACK SABBATH, MEGADETH, STONE SOUR воздали должное RONNIE JAMES'у DIO
30 апр 2015 :
Новый трибьют RONNIE JAMES DIO выйдет в мае
15 мар 2015 :
VINNY APPICE исполняет DIO
21 янв 2015 :
Мюзикл о DIO будет показан в Австралии
25 авг 2014 :
Бывший гитарист DIO нашёл музыкантов для нового проекта
17 июл 2014 :
Бывший гитарист DIO нашёл басиста для нового проекта
4 июл 2014 :
Кантри-версия хита DIO
20 май 2014 :
Трибьют DIO выйдет на виниле
13 май 2014 :
Фрагмент нового DVD DIO
1 апр 2014 :
Какая группа с RONNIE JAMES DIO лучшая?
5 мар 2014 :
Японская версия трибьюта DIO выйдет с бонус-треками
2 мар 2014 :
Новый концертный релиз DIO выйдет в мае
7 фев 2014 :
METALLICA, ROB HALFORD, MOTÖRHEAD, SCORPIONS на трибьюте RONNIE JAMES DIO
27 май 2013 :
Фрагмент нового DVD DIO
16 май 2013 :
Вспоминая DIO
28 апр 2013 :
Фрагмент нового DVD DIO
15 апр 2013 :
Делюкс-издание 'Magica' DIO выйдет в июне
2 мар 2013 :
Новый релиз DIO выйдет в мае
14 фев 2013 :
Делюкс-издание "Dream Evil" DIO выйдет в марте
8 фев 2013 :
THE SOUTHERN CROSS исполнили кавер-версию DIO
11 янв 2013 :
Sacred Heart Tour DVD/Blu-ray DIO выйдет весной
5 дек 2012 :
WENDY DIO хочет видеть на трибьют-альбоме DIO KORN и AVENGED SEVENFOLD
27 ноя 2012 :
"The Last In Line" DIO вышел на золотом диске
21 сен 2012 :
Рассказ о делюкс-издания DIO
12 сен 2012 :
Вдова DIO вышла замуж за друга
4 сен 2012 :
Пивной стакан RONNIE JAMES DIO
26 авг 2012 :
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' доступен для прослушивания
7 авг 2012 :
Семплы 'The Very Beast Of DIO Vol. 2'
1 авг 2012 :
Обложка и трек-лист нового сборника DIO
30 июл 2012 :
Сборник синглов DIO выйдет в августе
27 июл 2012 :
'The Very Beast Of DIO Vol. 2' выйдет в этом году
11 июл 2012 :
GEEZER BUTLER вспоминает RONNIE JAMES'е DIO
17 май 2012 :
Tony Iommi о DIO
6 май 2012 :
Бывшие участники DIO (CAMPBELL, APPICE, BAIN, SCHNELL) объединились и планируют концертные выступления
1 май 2012 :
Последний альбом DIO выйдет на виниле
12 мар 2012 :
JAMES DURBIN, ORIANTHI исполнили песню DIO
21 фев 2012 :
RYAN ADAMS исполнил кавер-версию DIO
7 фев 2012 :
Делюкс-издания первых трех альбомов DIO выйдут в марте
27 янв 2012 :
Участники DIO DISCIPLES в 'Living Legends Jam'
9 янв 2012 :
Участники JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, ALICE COOPER на трибьюте DIO
2 янв 2012 :
Новый ремастер DIO 'Holy Diver' выйдет в январе
2 ноя 2011 :
Вдова DIO планирует выпустить запись HEAR 'N AID
27 сен 2011 :
Делюкс издание "Sacred Heart" DIO в ноябре
26 сен 2011 :
Делюкс издание "The Last In Line" DIO в ноябре
21 июл 2011 :
Ранние записи DIO выйдут в октябре
18 май 2011 :
Новая компиляция DIO выйдет в июне
16 май 2011 :
RONNIE JAMES DIO: год спустя
31 мар 2011 :
Семплы с концертного альбома DIO
15 дек 2010 :
CRAIG GOLDY основал новую группy
4 дек 2010 :
Последня песня RONNIE JAMES DIO
25 окт 2010 :
Установлена статуя RONNIE JAMES DIO
15 окт 2010 :
Статуэтка RONNIE JAMES DIO
27 сен 2010 :
В Болгарии соорудят памятник RONNIE JAMES DIO
26 сен 2010 :
Фотокнига о DIO выйдет в ноябре
23 сен 2010 :
'Holy Diver Live' DIO выйдет на Blu-Ray
13 сен 2010 :
Обложка нового концертного диска DIO
11 сен 2010 :
Два классических трека DIO в игре 'Rock Band'
10 сен 2010 :
Новые записи DIO
6 сен 2010 :
Двойной концертный альбом DIO
30 авг 2010 :
RONNIE JAMES DIO удостоен первой награды CLASSIC GOLD MUSIC
16 авг 2010 :
Выходит книга с фотографиями RONNIE JAMES'а DIO
7 авг 2010 :
RONNIE JAMES DIO увековечен в статуэтке
29 июл 2010 :
Трибьют DIO и концерт в Лос-Анджелесе в работе
26 июл 2010 :
Участники RIOT, RAINBOW исполнили песни DIO
26 июл 2010 :
DORO PESCH, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL исполнили песни DIO
26 июн 2010 :
Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX вспоминают DIO
21 июн 2010 :
WENDY DIO о раковом фонде "Ronnie James Dio Stand Up And Shout"
19 июн 2010 :
32-минутный трибьют DIO
18 июн 2010 :
Жена/менеджер DIO критикует «трибьют-проекты», наживающиеся на смерти её мужа
17 июн 2010 :
GLENN HUGHES, JORN LANDE выступят на концерте, посвящённом RONNIE JAMES'у DIO
11 июн 2010 :
Альбом DIO вернулся в чарты
2 июн 2010 :
Подборка фото с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
1 июн 2010 :
Репортаж с поминальной службы RONNIE JAMES'а DIO
28 май 2010 :
Два концерта в память о RONNIE JAMES DIO пройдут осенью?
27 май 2010 :
TRACY G. о смерти DIO
25 май 2010 :
WENDY DIO ответила баптистской церкви
20 май 2010 :
SIMON WRIGHT о смерти DIO
17 май 2010 :
DIO умер...
5 май 2010 :
RONNIE JAMES DIO: "Еще будут туры, музыка и много магии!"
30 мар 2010 :
RONNIE JAMES DIO: «Рак, я отделаюсь от тебя»
17 мар 2010 :
WENDY DIO отрицает обвинения в адрес мужа в том, что тот использует вокальные подложки
22 фев 2010 :
Новый бокс-сет от DIO
15 янв 2010 :
RONNIE JAMES DIO прошёл третий курс химиотерапии
22 дек 2009 :
RONNIE JAMES DIO: «Я хочу поблагодарить всех!»
8 дек 2009 :
RONNIE JAMES DIO ошеломлён поддержкой фэнов
25 ноя 2009 :
У RONNIE JAMES DIO рак желудка
19 ноя 2009 :
Ronnie James Dio госпитализирован
27 июл 2009 :
DIO против DIO
22 июн 2009 :
Альбом DIO "Killing The Dragon" переиздан на виниле
13 апр 2009 :
RONNIE JAMES DIO пишет биографию
15 мар 2009 :
Сборник DIO получил золотой статус
14 апр 2006 :
Ronnie James Dio не собирается возвращаться в BLACK SABBATH
28 мар 2006 :
DIO: Craig Goldy снова в строю
15 мар 2006 :
Бывшего басиста DIO арестовали за вождение в нетрезвом состоянии
11 мар 2006 :
DIO сочиняет новый альбом и выпускает концертник с классическим материалом
20 фев 2006 :
Концертный диск DIO 'Holy Diver Live' выйдет в апреле
4 окт 2005 :
Гитарист DOUG ALDRICH снова с DIO
10 сен 2005 :
DIO: архивный DVD "We Rock" выйдет в октябре
11 июл 2005 :
DIO подготовил специальную программу для турне по России
25 июн 2005 :
DIO приступит к работе только в следующем году
11 сен 2002 :
Концерт DIO в России отменен
