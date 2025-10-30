Arts
30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью

3 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от бывшего гитариста DIO

16 фев 2023 : 		 VINNY APPICE — об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из DIO: «Виной всему бабло»

24 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о документальном фильме о Ронни Джеймсе Дио
Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу



WENDY DIO в интервью "Whiplash" спросили, что она думает о событии "Back To The Beginning":

«Я думаю, что это было потрясающе, и я очень рада, что Оззи смог выступить в последний раз перед своей кончиной. Это было очень важно для него и для ребят из BLACK SABBATH. Gloria Butler — моя лучшая подруга, и мы обсуждали всё это, и она так рада, что Geezer и Tony выступили вместе, потому что это было завершением деятельности состава BLACK SABBATH на тот момент. И, конечно, Ронни и Оззи больше никогда не смогут выступить с BLACK SABBATH. Но участники группы будут заниматься другими проектами. Geezer в следующем году в Палм-Спрингс запланировал кое-что вместе с Paul'ом Rodgers'ом. Я очень воодушевлена. Я буду одним из спонсоров этого события».

Во время разговора у нее спросили, как изменилась музыкальная индустрия за последние несколько десятилетий по сравнению с миром, в котором доминировали мужчины, когда 40 лет она стала менеджером Ронни:

«Со временем всё определённо изменилось к лучшему. В то время, когда я была менеджером Ронни, это был определённо мир мужчин. Кроме Шэрон Осборн и меня не было других женщин-менеджеров, и мы были первыми двумя женщинами в качестве менеджеров. И я считаю, что женщины-менеджеры отлично справляются со своей работой. Сейчас много женщин-менеджеров. Они могут выполнять много задач одновременно, что мужчинам недоступно, и я считаю, что они просто отлично справляются с управлением группами. Я рада видеть, как все эти женщины управляют группами».

Когда её спросили, какие самые большие проблемы стоят перед начинающими группами в наши дни и есть ли у неё какие-либо советы, которые помогут им правильно начать, Wendy ответила:

«На мой взгляд, они должны быть увлечёнными. Они должны быть готовы много работать. Я думаю, что сейчас это сложнее, потому что стало меньше лейблов. Лейблы, похоже, больше не вкладывают деньги в группы и не помогают им. Они просто бросают их на произвол судьбы, и группы пытаются выжить. Сейчас новым группам гораздо сложнее. Даже несмотря на то, что есть Интернет и многое другое, чего у нас не было в то время, я всё равно думаю, что этим группам сложнее. Групп стало больше, чем раньше, а лейблов стало меньше. Нужно просто стоять на своём и идти напролом. И не меняться, всегда думать о том, что ты хочешь делать, не поддаваться давлению и не позволять другим людям заставлять тебя меняться, потому что если у тебя есть идея, ты должен придерживаться её».




30 окт 2025
father
"Мир в котором доминировали мужчины" - интересная формулировка конечно. Во-первых, как будто баб кто-то в рабстве держал, во-вторых, как будто сейчас мужики не решают большинство вопросов, в-третьих, это всё не на ровном месте же взялось.
