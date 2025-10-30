сегодня



Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу



WENDY DIO в интервью "Whiplash" спросили, что она думает о событии "Back To The Beginning":



«Я думаю, что это было потрясающе, и я очень рада, что Оззи смог выступить в последний раз перед своей кончиной. Это было очень важно для него и для ребят из BLACK SABBATH. Gloria Butler — моя лучшая подруга, и мы обсуждали всё это, и она так рада, что Geezer и Tony выступили вместе, потому что это было завершением деятельности состава BLACK SABBATH на тот момент. И, конечно, Ронни и Оззи больше никогда не смогут выступить с BLACK SABBATH. Но участники группы будут заниматься другими проектами. Geezer в следующем году в Палм-Спрингс запланировал кое-что вместе с Paul'ом Rodgers'ом. Я очень воодушевлена. Я буду одним из спонсоров этого события».



Во время разговора у нее спросили, как изменилась музыкальная индустрия за последние несколько десятилетий по сравнению с миром, в котором доминировали мужчины, когда 40 лет она стала менеджером Ронни:



«Со временем всё определённо изменилось к лучшему. В то время, когда я была менеджером Ронни, это был определённо мир мужчин. Кроме Шэрон Осборн и меня не было других женщин-менеджеров, и мы были первыми двумя женщинами в качестве менеджеров. И я считаю, что женщины-менеджеры отлично справляются со своей работой. Сейчас много женщин-менеджеров. Они могут выполнять много задач одновременно, что мужчинам недоступно, и я считаю, что они просто отлично справляются с управлением группами. Я рада видеть, как все эти женщины управляют группами».



Когда её спросили, какие самые большие проблемы стоят перед начинающими группами в наши дни и есть ли у неё какие-либо советы, которые помогут им правильно начать, Wendy ответила:



«На мой взгляд, они должны быть увлечёнными. Они должны быть готовы много работать. Я думаю, что сейчас это сложнее, потому что стало меньше лейблов. Лейблы, похоже, больше не вкладывают деньги в группы и не помогают им. Они просто бросают их на произвол судьбы, и группы пытаются выжить. Сейчас новым группам гораздо сложнее. Даже несмотря на то, что есть Интернет и многое другое, чего у нас не было в то время, я всё равно думаю, что этим группам сложнее. Групп стало больше, чем раньше, а лейблов стало меньше. Нужно просто стоять на своём и идти напролом. И не меняться, всегда думать о том, что ты хочешь делать, не поддаваться давлению и не позволять другим людям заставлять тебя меняться, потому что если у тебя есть идея, ты должен придерживаться её».







