Музыканты SOILWORK, KING DIAMOND, Ex-WHITESNAKE, EUROPE почтили память DIO



Björn Strid (SOILWORK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA),Dino "Jelusick" Jelusić (ex-WHITESNAKE),Mats Levén (CANDLEMASS, TREAT, YNGWIE MALMSTEEN),Pontus Egberg (KING DIAMOND),Joakim Svalberg (OPETH),Linnea Wikström Egg (THUNDERMOTHER, THERION) и Kee Marcello (ex-EUROPE, EASY ACTION) среди прочих приняли участие в "Stargazer Alliance" 2026, концерте-память Ронни Джеймса Дио, который прошел 16 мая в Bibliotek Bar & Restaurang in Medborgarplatsen, Stockholm, Sweden.





