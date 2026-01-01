сегодня



Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл



ZACKY VENGEANCE представил новый сольный сингл, "Lighthouse", который будет включен в дебютный альбом "Dark Horse", релиз которого намечен на третье апреля на Vngnz Records.







