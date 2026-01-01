Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

12 июн 2024 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»
11 июн 2024 :
Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"
8 май 2024 :
JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»
3 апр 2024 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
20 мар 2024 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
10 мар 2024 :
AVENGED SEVENFOLD открыли тур
4 мар 2024 :
Вышел VR-концерт AVENGED SEVENFOLD
13 фев 2024 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о разницах в площадках
6 фев 2024 :
Басист AVENGED SEVENFOLD о создании нового альбома
4 фев 2024 :
Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
27 янв 2024 :
AVENGED SEVENFOLD сыграют новое
20 дек 2023 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом
16 дек 2023 :
AVENGED SEVENFOLD о туре
22 ноя 2023 :
AVENGED SEVENFOLD о туре
7 окт 2023 :
AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT
22 сен 2023 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
28 авг 2023 :
Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус
20 июл 2023 :
AVENGED SEVENFOLD открыли тур
18 июл 2023 :
Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»
14 июл 2023 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»
10 июл 2023 :
Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме
2 июл 2023 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»
26 июн 2023 :
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
22 июн 2023 :
AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе
15 июн 2023 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
31 май 2023 :
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
30 май 2023 :
Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»
22 май 2023 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
14 май 2023 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
13 май 2023 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
3 май 2023 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»
25 апр 2023 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»
22 апр 2023 :
AVENGED SEVENFOLD устроят предпрослушивание
28 мар 2023 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»
14 мар 2023 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
1 ноя 2022 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Выпьем за 6!»
23 окт 2022 :
Басист AVENGED SEVENFOLD хвалит продюсера
30 сен 2022 :
AVENGED SEVENFOLD завершили сведение
24 апр 2022 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Альбом уже готов, но... Не готов»
16 мар 2022 :
Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори гей»
10 фев 2022 :
AVENGED SEVENFOLD записывались с оркестром из 78 человек
10 янв 2022 :
Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста
29 дек 2021 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме
12 ноя 2021 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мы выпустим альбом, когда будем готовы»
4 окт 2021 :
AVENGED SEVENFOLD исполняют MISFITS
20 июл 2021 :
Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет до лета
17 май 2021 :
Басист AVENGED SEVENFOLD — о занятиях на карантине
11 май 2021 :
Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD
23 апр 2021 :
AVENGED SEVENFOLD получили платину
23 мар 2021 :
AVENGED SEVENFOLD получили платину
14 мар 2021 :
Видео из студии AVENGED SEVENFOLD
2 мар 2021 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске
23 фев 2021 :
AVENGED SEVENFOLD в процессе записи
7 янв 2021 :
AVENGED SEVENFOLD в процессе записи
8 окт 2020 :
AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом
21 июл 2020 :
AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе
10 июн 2020 :
AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом
5 июн 2020 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"
18 янв 2020 :
Новые релизы AVENGED SEVENFOLD
17 янв 2020 :
Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD
1 янв 2020 :
Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH
10 июл 2019 :
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре
21 ноя 2018 :
Акустика от AVENGED SEVENFOLD
13 ноя 2018 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа
9 ноя 2018 :
Акустика от AVENGED SEVENFOLD
24 сен 2018 :
AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню
24 сен 2018 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса
21 сен 2018 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
17 сен 2018 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
15 сен 2018 :
Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD
13 сен 2018 :
AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty
24 июл 2018 :
AVENGED SEVENFOLD отменили тур
1 июн 2018 :
AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре
23 мар 2018 :
AVENGED SEVENFOLD могут начать работу осенью
28 янв 2018 :
AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми
18 янв 2018 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2018 :
Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD
9 дек 2017 :
Акустика от AVENGED SEVENFOLD
6 дек 2017 :
AVENGED SEVENFOLD выпустят акустический альбом
20 ноя 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно»
20 окт 2017 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома
8 окт 2017 :
Делюкс-издание AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
6 окт 2017 :
Кавер-версия PINK FLOYD от AVENGED SEVENFOLD
8 сен 2017 :
Кавер-версия THE ROLLING STONES от AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2017 :
AVENGED SEVENFOLD пойдут в суд зимой
26 авг 2017 :
Кавер-версия THE BEACH BOYS от AVENGED SEVENFOLD
22 авг 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о последнем альбоме: «Это наш панково-прогрессивный "Dark Side Of The Moon"»
4 авг 2017 :
Кавер-версия DEL SHANNON от AVENGED SEVENFOLD
14 июл 2017 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
1 июл 2017 :
Кавер-версия MR. BUNGLE от AVENGED SEVENFOLD
9 июн 2017 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 май 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD рад возвращению Zack'a к OZZY
26 апр 2017 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
21 апр 2017 :
AVENGED SEVENFOLD сняли новый клип
24 мар 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD об участниках METALLICA
16 мар 2017 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
2 мар 2017 :
AVENGED SEVENFOLD на BBC Radio 1
22 фев 2017 :
Один из работников погиб при разборе сцены AVENGED SEVENFOLD
13 фев 2017 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
4 фев 2017 :
Колыбельные от AVENGED SEVENFOLD
1 фев 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о работниках лейбла: «Они просто конченые дураки»
20 янв 2017 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о Трампе
9 янв 2017 :
AVENGED SEVENFOLD представили новую сцену
23 дек 2016 :
AVENGED SEVENFOLD помогли работникам Team Rock
9 дек 2016 :
AVENGED SEVENFOLD: «Мы немного ревнуем к METALLICA»
3 дек 2016 :
AVENGED SEVENFOLD хотят запретить WARNER MUSIC выпуск сборника
23 ноя 2016 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сборнике лучших песен
13 ноя 2016 :
AVENGED SEVENFOLD пояснил, что имел ввиду говоря о «смешанных чувствах»
12 ноя 2016 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «У нас смешанные чувства от показателей в чартах»
7 ноя 2016 :
AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016 :
AVENGED SEVENFOLD в чартах
28 окт 2016 :
AVENGED SEVENFOLD выступили на крыше
27 окт 2016 :
Обложка и трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
22 окт 2016 :
Сборник AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой
17 окт 2016 :
AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
13 окт 2016 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
28 сен 2016 :
AVENGED SEVENFOLD не испугались погоды
20 сен 2016 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2016 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
19 авг 2016 :
AVENGED SEVENFOLD впервые выступили с новым ударником
23 июн 2016 :
Бывший барабанщик AVENGED SEVENFOLD рассказал подробности своего увольнения
2 апр 2016 :
Фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
14 янв 2016 :
AVENGED SEVENFOLD начнут запись в феврале
4 дек 2015 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
7 ноя 2015 :
Новая композиция AVENGED SEVENFOLD
7 ноя 2015 :
Фрагмент трека AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2015 :
AVENGED SEVENFOLD представили барабанщика
30 окт 2015 :
Инструментальный трек AVENGED SEVENFOLD в Call Of Duty
2 окт 2015 :
AVENGED SEVENFOLD нашли барабанщика больше года назад
24 июл 2015 :
AVENGED SEVENFOLD расстались с барабанщиком
27 май 2015 :
Тизер нового DVD AVENGED SEVENFOLD
31 янв 2015 :
AVENGED SEVENFOLD не вернутся к металкору
31 окт 2014 :
AVENGED SEVENFOLD планируют выпустить DVD
31 окт 2014 :
ARIN ILEJAY: «Лучший барабанщик в истории хэви метала - LARS ULRICH"
27 окт 2014 :
AVENGED SEVENFOLD приступят к сочинению летом
25 окт 2014 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD учит играть в "Hail To The King: Deathbat"
16 сен 2014 :
Трейлер новой игры AVENGED SEVENFOLD
28 авг 2014 :
Новое старое видео AVENGED SEVENFOLD
29 июл 2014 :
AVENGED SEVENFOLD не испытывают недостатка во вдохновении
23 июл 2014 :
AVENGED SEVENFOLD вернули контроль над своим Twitter-аккаунтом
4 июл 2014 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
25 июн 2014 :
Детали переиздания альбома AVENGED SEVENFOLD
24 июн 2014 :
Превью саундтрека к игре AVENGED SEVENFOLD
11 июн 2014 :
Профессиональное видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
15 май 2014 :
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
6 май 2014 :
AVENGED SEVENFOLD о самоубийстве фаната
3 апр 2014 :
AVENGED SEVENFOLD: сборы в Южной Америке
29 мар 2014 :
AVENGED SEVENFOLD планируют переиздание первого альбома
25 фев 2014 :
Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD
17 дек 2013 :
Басист AVENGED SEVENFOLD: «Cравнение с METALLICA — это очень хороший комплимент!»
16 дек 2013 :
Мультсериал от AVENGED SEVENFOLD
10 дек 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о мультсериале и предстоящей игре
18 ноя 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Завистники, идите к чёрту!»
12 ноя 2013 :
AVENGED SEVENFOLD в 'KROQ Presents Fright Night'
7 ноя 2013 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
5 ноя 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о сравнениях с METALLICA
15 окт 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: "Robb Flynn тот старпер, который может говорить все, что хочет"
9 окт 2013 :
Копируют ли AVENGED SEVENFOLD логотип MACHINE HEAD?
24 сен 2013 :
Профессиональное видео всего выступления AVENGED SEVENFOLD
13 сен 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD ответил фронтмену MACHINE HEAD
12 сен 2013 :
Вокалист MACHINE HEAD поздравил AVENGED SEVENFOLD с успехом их «кавер-альбома»
20 авг 2013 :
Новый альбом AVENGED SEVENFOLD доступен для прослушивания
16 авг 2013 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
14 авг 2013 :
Трейлер к мультсериалу AVENGED SEVENFOLD
20 июл 2013 :
AVENGED SEVENFOLD исполнили новую песню
16 июл 2013 :
Трек-лист нового альбома AVENGED SEVENFOLD
15 июл 2013 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
8 июл 2013 :
Семпл новой песни AVENGED SEVENFOLD
2 июл 2013 :
Гитарист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
27 июн 2013 :
Новый альбом AVENGED SEVENFOLD выйдет в августе
11 июн 2013 :
Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
2 июн 2013 :
AVENGED SEVENFOLD опубликовали видео из студии
10 май 2013 :
Фрагмент нового материала AVENGED SEVENFOLD
10 янв 2013 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD рассказал о съемках "Carry On"
21 дек 2012 :
AVENGED SEVENFOLD начнут запись в январе
19 ноя 2012 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о новом альбоме
13 ноя 2012 :
Клип AVENGED SEVENFOLD из новой Call Of Duty
7 ноя 2012 :
Колыбельные AVENGED SEVENFOLD
10 окт 2012 :
Участники AVENGED SEVENFOLD стали гостями на альбоме рэпера MACHINE GUN KELLY
25 сен 2012 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD войдет в игру 'Call Of Duty: Black Ops II'
29 июн 2012 :
AVENGED SEVENFOLD начнут работу над новым материалом осенью
20 мар 2012 :
Mike Portnoy: «Если AVENGED SEVENFOLD когда-нибудь потребуются моя помощь или мои услуги, я с удовольствием помогу им снова»
23 дек 2011 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD перенёс операцию на колене
8 сен 2011 :
AVENGED SEVENFOLD собирают пожертвования для полиции и пожарных в память об 11 сентября
28 авг 2011 :
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом барабанщике: “Он наш пацан”
24 авг 2011 :
AVENGED SEVENFOLD пока что не собираются записывать новый альбом
28 июн 2011 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
10 май 2011 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
9 май 2011 :
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о "Not Ready To Die"
5 май 2011 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
23 апр 2011 :
DUFF MCKAGAN исполнил классику GUNS N' ROSES с AVENGED SEVENFOLD
22 апр 2011 :
VINNIE PAUL исполнил классику PANTERA с AVENGED SEVENFOLD
1 апр 2011 :
AVENGED SEVENFOLD впервые исполнили "Save Me"
27 янв 2011 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
21 янв 2011 :
Видео с первого выступления AVENGED SEVENFOLD с новым ударником
20 янв 2011 :
AVENGED SEVENFOLD взяли барабанщика CONFIDE
22 дек 2010 :
Менеджер AVENGED SEVENFOLD: «Было запланировано, что PORTNOY будет выступать с группой только в 2010-м»
20 дек 2010 :
AVENGED SEVENFOLD: «Настало время найти другого барабанщика»
18 дек 2010 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: PORTNOY был «слишком рад» разрыву с DREAM THEATER
8 окт 2010 :
MIKE PORTNOY: «Я останусь с AVENGED SEVENFOLD до конца альбомного цикла»
11 авг 2010 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о первом концерте нового тура
2 авг 2010 :
Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD
26 июл 2010 :
AVENGED SEVENFOLD впервые отыграли с барабанщиком DREAM THEATER
23 июл 2010 :
Новая песня AVENGED SEVENFOLD
19 июл 2010 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD без цензуры
17 июл 2010 :
Новое видео AVENGED SEVENFOLD
16 июл 2010 :
Официальное видео с лирикой от AVENGED SEVENFOLD
9 июл 2010 :
Винил с новым альбомом AVENGED SEVENFOLD выйдет в сентябре
15 июн 2010 :
Трек-лист и обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
10 июн 2010 :
Барабанщик AVENGED SEVENFOLD умер от случайной передозировки
7 июн 2010 :
Детали лимитированного издания нового альбома AVENGED SEVENFOLD
31 май 2010 :
Фронтмен AVENGED SEVENFOLD о новом сингле
11 май 2010 :
Первый аудиосемпл AVENGED SEVENFOLD с барабанщиком DREAM THEATER
8 май 2010 :
Новый сингл AVENGED SEVENFOLD выйдет в мае
20 апр 2010 :
AVENGED SEVENFOLD завершили запись альбома
18 фев 2010 :
AVENGED SEVENFOLD пригласили барабанщика DREAM THEATER для записи нового альбома
29 дек 2009 :
Ударник AVENGED SEVENFOLD найден мертвым
16 ноя 2009 :
AVENGED SEVENFOLD работают над «самым личным и эпичном альбомом»
12 авг 2008 :
Концертный альбом от AVENGED SEVENFOLD
6 апр 2008 :
AVENGED SEVENFOLD запишут для DVD концерт в Лонг Бич
21 мар 2008 :
AVENGED SEVENFOLD запишут один из концертов для выпуска DVD
27 янв 2008 :
AVENGED SEVENFOLD выступят на разогреве IRON MAIDEN в Европе
14 сен 2007 :
Новый сингл AVENGED SEVENFOLD на следующей неделе
6 сен 2007 :
Обложка нового альбома AVENGED SEVENFOLD
30 авг 2007 :
Выход нового альбома AVENGED SEVENFOLD задерживается
19 авг 2007 :
Доступен фрагмент новой песни AVENGED SEVENFOLD
13 авг 2007 :
Трек-лист и тизер нового альбома AVENGED SEVENFOLD
5 июл 2007 :
AVENGED SEVENFOLD выпустят концертный DVD
7 июн 2007 :
AVENGED SEVENFOLD выпускают DVD в июле
1 июл 2006 :
Опубликован видеоклип AVENGED SEVENFOLD "Seize The Day"
5 июн 2006 :
Опубликован кавер PANTERA "Walk" в исполнении AVENGED SEVENFOLD
