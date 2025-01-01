сегодня



BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD



BROOKS WACKERMAN в недавнем интервью поговорил о том, как в 2014 оказался в AVENGED SEVENFOLD:



«Честно говоря, я не думал, что получу это место [после первого дня прослушивания в AVENGED SEVENFOLD]. Это был внутренний диалог. Все прошло хорошо, но у нас было два дня [чтобы поиграть вместе] и… Я не знаю. Я пытаюсь вспомнить то время, но помню только, что был расстроен и вернулся домой. Я такой: "Да, я не думаю, что это случится". Может быть, я думал, что им не понравилось, как все произошло».



На вопрос, что заставило его так думать, Brooks ответил: «Я не знаю. Думаю, я был в восторге от такой перспективы. Я знал эти песни как свои пять пальцев. Я был их фанатом [до того, как прошел прослушивание]. Так что я был в восторге от этой перспективы, и, думаю, просто проникся музыкой по-настоящему. А потом, на второй день, я почувствовал, что все стало еще лучше».



На вопрос о том, что он говорил себе, что мог бы выступить лучше, Brooks ответил:



«Отличный вопрос. Кажется, теперь я вспомнил. Я думаю, что была одна партия, которую я сыграл не так, как на альбоме, и Zack сказал об этом Matt'y, и тот позвонил мне в тот вечер и сказал: "Эй, ты можешь сыграть эту партию как на записи?' И я воспринял эту информацию и подумал: "О, им это ни хрена не нравится". Так что это была просто домыслы в моей голове, просто негативное мышление».



На вопрос о том, что он думает, когда идет на прослушивание в группу, и хочет ли он исполнять песни так же, как на пластинках, или привнести в материал свой уникальный подход, Brooks ответил:



«Да. Отличный вопрос. И то, и другое. Когда я разучиваю песню, я разучиваю версию альбома. Ну, на самом деле, я просматриваю последний тур, который они отыграли на YouTube, и перевариваю, как они исполняют его вживую, потому что я надеюсь, что они не будут исполнять его в точности так, как на записи, потому что благодаря эволюции и миллиону концертных выступлений он превращается во что-то, надеюсь, лучшее. И это произошло. Так что я выучил концертные версии на YouTube. Но, с другой стороны, я играю не так, как их прежние барабанщики. Я хотел добавить к этому свой собственный голос. Так что, я думаю, может быть, в своей голове я подумал: "О, ладно, может быть, я вложил слишком много Wackerman в своей версии".



Я как бы мечусь из стороны в сторону, потому что пытаюсь вспомнить, что происходило со мной в то время. И я думаю, что хотел, чтобы все прошло гладко, и мне показалось, что, услышав один комментарий, я просто подумал: "О, подождите, может, этого и не случится". А на следующий день все встало на свои места».



По поводу того, как он в конце концов узнал, что его взяли на концерт AVENGED SEVENFOLD, он сказал:



«Ну, после того, как мы закончили играть, я думаю, это было в тот же день или на следующий, они спросили: "Не хотел бы ты поучаствовать в AVENGED SEVENFOLD?" [Я сказал], 'Конечно, да. Давайте сделаем это". Итак, да, это произошло сразу после второго дня прослушивания, так что процесс был быстрым. До этого мы встретились за ужином. Я никогда не был знаком с этими ребятами, так что, да, мы отлично поговорили. Они рассказали мне о своей цели — они пытались найти постоянного барабанщика — и все, что они мне говорили, соответствовало тому, что я хотел видеть в новой группе. А потом мы собрались вместе, поиграли, и я получил официальное разрешение на концерт».







