сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Лейблы больше не дают музыкантам ничего такого, чего те не смогли бы сделать сами»



В новом интервью M. Shadows рассказал подробнее о недавнем заявлении AVENGED SEVENFOLD, что после завершения контракта с Warner, последним релизом по которому стал вышедший в июне 2023 года альбом "Life Is But A Dream…", группа стала полностью независимой.



«Мы выпустили восемь альбомов с Warner, и на этом с лейблами для нас всё. Теперь мы полностью независимая группа. Три года назад мы выпустили последний альбом по контракту с Warner, и, учитывая то, как сейчас устроена музыкальная индустрия, мы просто не видим смысла когда-либо снова подписываться на лейбл. Они говорят, что могут многое, но на деле — нет. Радио, которое действительно что-то решает, больше не существует. MTV тоже нет. Максимум, что они могут предложить, — попытаться раскрутить тебя в TikTok, но это любой может сделать самостоятельно. На мой взгляд, они больше не дают музыкантам ничего такого, чего те не смогли бы сделать сами».



На вопрос ведущего, что именно крупные лейблы давали таким группам, как AVENGED SEVENFOLD, в начале их карьеры, M. Shadows ответил:



«Они выдавали аванс. Когда у тебя нет денег, тебе давали средства на запись альбома. Помогали найти продюсеров, звукорежиссёров, специалистов по сведению. Затем платили Walmart и Target, чтобы твой альбом оказался на самых заметных местах в магазинах, платили радиостанциям за ротацию — это называлось payola. Формально это было незаконно, но все этим занимались. Потом они шли на MTV и добивались того, чтобы твои клипы крутили по национальному телевидению. Сейчас всего этого больше нет. Я могу сам загрузить песню на YouTube или в TikTok и просто поехать играть концерты. За один концерт я могу заработать больше, чем стоит запись альбома, тогда как деньги, которые тебе даёт лейбл, потом приходится возвращать в четырёхкратном размере. Так что смысла в этом просто нет».



Говоря о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние годы, M. Shadows сказал:



«Индустрия сама всё перевернула с ног на голову. И многие до сих пор не успели перестроиться. Люди думают: "Круто будет сказать бабушке с дедушкой, что я подписан на Universal Records". Но в реальности Universal выдаёт тебе, допустим, 25 тысяч долларов, а чтобы вернуть этот аванс, ты должен заработать сто тысяч. Каждый цент. Поэтому если ты можешь позволить себе записать альбом самостоятельно, так и делай. Потому что больше нет ни MTV, ни KROQ, которые будут ставить современную музыку. Они крутят старые песни. Так что смысла просто нет».



На вопрос, предпочёл бы он музыкальную индустрию такой, какой она была в начале его карьеры, или такой, как сейчас, если бы можно было выбрать, M. Shadows ответил:



«Мне очень нравится то, какой она стала сегодня. Это интересно и даёт гораздо больше творческой свободы. Можно делать всё, что угодно: либо это сработает, либо нет — тогда ты просто ищешь другой путь. Когда всем заправляли радиостанции, MTV и прочие площадки, они постоянно продвигали своих фаворитов по принципу: "Это сработало — значит, делайте ещё такое же". Для творчества в этом было мало места. Искусство превращалось в обычный продукт: выпускайте ещё такого же продукта. А музыка не должна быть такой. Она должна быть свободным самовыражением.



Но при этом я безмерно благодарен, что мы появились именно в ту эпоху, когда можно было продавать огромное количество дисков, попасть на MTV и в эфир радиостанций. Именно это вывело нашу группу на совершенно другой уровень. Обычный парень, который играет в Call Of Duty или Madden, мог услышать нашу музыку именно благодаря таким площадкам.



Если же выбирать, то сейчас мне нравится гораздо больше. Люди могут свободно экспериментировать, создавать что-то совершенно необычное, а слушатели сами находят эту музыку. И это здорово. Правда, есть и обратная сторона — настолько известными, как раньше, стать уже практически невозможно.



Мы оказались своего рода переходной группой. Одной ногой мы стоим в старой индустрии, а другой полностью живём в новой. Нам повезло увидеть обе эпохи. Молодое поколение уже не знает, каково было зайти в Walmart и купить альбом, выставленный на центральной витрине. Или включить MTV, увидеть TRL и голосовать за любимую группу, когда она занимала первое место. Всего этого больше не существует. А я вырос именно в то время. Это было классно, это было захватывающе. Но времена изменились».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 251

