Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Мы очень многому научились в туре с METALLICA»



ZACKY VENGEANCE в недавнем интервью поговорил о том, какие у группы планы на ближайшее время:



«Сейчас мы как раз начинаем собирать сет-листы и готовить кое-какие анонсы, о которых я пока не могу говорить. Но работа идет — мы реально двигаемся к запуску тура, делаем его интересным, в духе AVENGED SEVENFOLD — с вещами, которых от нас не ждут.



Мы собираем сет-листы, планируем новые анонсы, вкладываем кучу усилий, чтобы достать какие-то новые песни, сыграть вещи, которые люди не слышали — может, вообще никогда, а может, просто давно не слышали. Мы реально прислушиваемся к фанатам. Нам не хочется быть одной из тех групп, которые выходят и просто играют хиты — мы хотим, чтобы каждый концерт был опытом. И есть рок-группы, которые делают это очень круто. Вот мы и стараемся сделать это максимально круто.



Никакого “на автомате”. Это не копипаст прошлого тура. Это должно быть особенным. Чтобы потом, через 10–20 лет, люди говорили: “Ты был на том туре? Потому что если нет — ты его уже не увидишь”. Это то, что мы всегда хотели сделать. Мы не будем дважды привозить одно и то же шоу».



На вопрос, работают ли он и его коллеги по AVENGED SEVENFOLD над новым материалом, Zacky ответил:



«Мы всегда сочиняем. Всегда пытаемся найти следующую идею, которая просто взорвет фан-базу и устроит пожар на Reddit и в комментариях Ин100грамм. И, скажем так, мы прямо сейчас в этом процессе».



Zacky также вновь затронул экспериментальный характер последнего альбома группы — Life Is But A Dream…, вышедшего в июне 2023 года. Говоря о смешанной реакции, включая немало негатива, он отметил:



«Вот в чем фишка музыки и групп, которые мы любим. Люди часто не готовы к тому, что слышат — и это может шокировать. Но потом, спустя годы, они понимают: “А, так вот что сделала эта группа”. Иногда людям нужно время, чтобы догнать. Мы это знаем, потому что у нас длинная карьера. Кто-то говорит: “City Of Evil — лучший альбом”. Кто-то — “нет, лучший одноименный”. Кто-то — “лучший The Stage”. А я сижу и думаю: когда вышел “City Of Evil”, его тоже все ненавидели. Типа: “Что вы делаете? Песни слишком длинные. Нельзя смешивать метал, панк и рок-н-ролл в духе GUNS N' ROSES. У вас соло, двойные гитары как у IRON MAIDEN — вы вообще что творите?”



С каждым альбомом люди делятся на лагеря — всегда так было. А потом проходит время — и: “Это мой любимый альбом”. Поэтому ты просто пишешь то, что пишешь, и даешь людям решить — любить это, ненавидеть или догнать позже. Но ты всегда делаешь это от души. Выкладываешься на максимум. Записываешь так, как хочешь это слышать. Тексты — как ты хочешь их сказать.



Никакого “на отвали”. Мы выбрасываем 98% материала и оставляем только то, что реально хотим выпустить. Для нас это всегда качество, а не количество. Есть группы, которые находят формулу и штампуют похожие песни в надежде на очередной хит. И в итоге у них куча треков, которые звучат одинаково — они не выходят за рамки. Для меня в этот момент становится скучно, и я ищу нового артиста, который делает что-то необычное, держит меня в напряжении. Вот к таким я возвращаюсь всю жизнь».



Zacky также вспомнил опыт совместного тура с METALLICA по США девять лет назад:



«Мы многому научились — потому что мы сами их фанаты. Мы увидели, как они относятся к своим фанатам — так и должна вести себя группа. Им реально не всё равно. Они вкладываются в шоу, отдают максимум, много работают, меняют сет-листы, делают всё вокруг интересным.



Честно, и это может быть спорно, но в то время мы ездили в фургоне, играли на маленьких площадках — как раз когда вышел St. Anger. И это был самый спорный альбом METALLICA со времен “Load”, “Reload” и “Black Album”. И если оглянуться — на каждом этапе люди спрашивали: “Что они делают?”



А с “St. Anger” это было вообще безумие. И нам это зашло. Может, это не наш любимый альбом METALLICA, но сам подход — то, что он настолько другой, сырой, трэшевый, с неидеальным звуком, без вылизанных современных продакшн-решений — при том что они могут сделать всё идеально, если захотят — они сознательно пошли и сделали такой дикий альбом. И мы такие: “Если METALLICA могут так — значит, и мы можем”.



Мне до сих пор чуть сложнее с Lulu, но я люблю Лу Рида, и сам факт, что METALLICA вдохновляются настолько странными артистами, был для меня откровением. Потому что они — воплощение металл-группы, и вдруг — такой выход за рамки. И ты понимаешь: они просто любят музыку. Они просто фанаты музыки. И, наверное, именно поэтому они так хороши в том, что делают».







