Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 24
*Умер Эйс Фрейли 21
25 окт 2025 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

27 сен 2025 : 		 BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD

20 июн 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»

12 май 2025 : 		 Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD

15 апр 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мне на мнение людей... »

22 фев 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

14 янв 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Просветление — это когда волна понимает, что она океан»

22 дек 2024 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть альбомы целиком»

16 ноя 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о клубном шоу

31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб

8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"

8 май 2024 : 		 JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»

3 апр 2024 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

20 мар 2024 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

10 мар 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур
Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD



AVENGED SEVENFOLD опубликовали собственное прочтение композиции MISFITS "Some Kinda Hate", оригинал которой вошел в компиляцию MISFITS 1985 "Legacy Of Brutality".




