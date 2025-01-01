сегодня



Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD



AVENGED SEVENFOLD опубликовали собственное прочтение композиции MISFITS "Some Kinda Hate", оригинал которой вошел в компиляцию MISFITS 1985 "Legacy Of Brutality".







+0 -0



просмотров: 162

