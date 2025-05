сегодня



Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD



BROOKS WACKERMAN, известный как оригинальный ударник SUM 41, в недавнем интервью рассказал о том, как оказался в составе AVENGED SEVENFOLD:



«Мой друг Diony [Sepulveda] - он был моим личным менеджером, а потом стал тур-менеджером AVENGED SEVENFOLD — поговорил с ним, и они завязали диалог на тему: «Как ты думаешь, Brooks не против поиграть с AVENGED?». Он позвонил мне, а я такой: "Что? Это было так неожиданно - может, и не настолько неожиданно, но когда тебе поступает такой звонок, ты начинаешь представлять себя в совершенно ином свете. Это, например, металлические фестивали, хотя для меня AVENGED — это гораздо больше, чем металл, но мы играем на металлических фестивалях. Так что, да, это было интересно. В тот момент я сказал: «Хорошо, я давно так себя не чувствовал». Я был благодарен за всю свою работу с BAD RELIGION, но я был в группе 15 лет, и мне хотелось расправить крылья немного больше, в музыкальном плане. И вот я говорю: "Окей, они не только заинтересованы, но и хотят работать со мной над альбомом. Они хотят, чтобы я внес свой вклад". И я ответил: «Да, давайте сделаем это». Потому что на самом деле чувствовать себя частью команды из пяти парней в студии — это нечто особенное».



На вопрос о том, не кажется ли ему, что в BAD RELIGION он не смог этого сделать, он пояснил:



«Авторами были Brett [Gurewitz, гитарист BAD RELIGION] и Greg [Graffin, вокалист BAD RELIGION], и так и должно быть, потому что они создали звук. Я всегда называю их [Джоном] Ленноном и [Полом] Маккартни в панк-роке. Никто не может писать так, как эти парни. У меня были свои особенности, но я не собираюсь сидеть и утверждать, что BAD RELIGION не давали мне возможности для творчества - они давали, — но я скажу, что когда я записал вторую пластинку с BAD RELIGION, тогда я действительно почувствовал себя самим собой. На альбоме 2002 года „[The] Process [Of Belief]“ я не чувствовал себя на сто процентов самим собой, и я думаю, что это было а) из-за нервов, б) из-за незнания ребят и в) из-за того, что все песни были записаны на демо. Так что ко второй записи я записывал демо у него дома. Он хотел услышать, что я придумаю, и это было более совместное творчество. Но когда тебе звонят из AVENGED, это что-то вроде «Окей, вот латинский ритм, который я отрабатывал в 12 лет, теперь я могу применить его в песне». Просто ритмические возможности, творческие возможности [были безграничны]...»



О том, какие песни он играл на прослушивании AVENGED SEVENFOLD, Brooks сказал:



«"Nightmare", "Little Piece Of Heaven", "Bat Country", кажется, "Buried Alive". Да, «Buried Alive». Думаю, это было именно она».







