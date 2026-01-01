сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Верным нужно оставаться только себе»



В недавнем интервью у M. SHADOWS спросили, как ему и его коллегам по группе удается сохранять верность своим корням и при этом постоянно совершенствовать свое звучание



«На самом деле я не думаю о том, чтобы оставаться верным кому-то, кроме самих себя. Так что, я считаю, это самое лучшее, что можно сделать в стиле панк-рока. Когда мы росли, хэви-металл и панк-рок были "анти" музыкой. Их не должно было быть в мейнстриме. Это было из-за того, что ты вроде как закатывал глаза, глядя на популярную музыку, и это было очень противно, это шло вразрез с общепринятыми нормами. Как артист, до тех пор, пока ты можешь сохранять эту грань и всегда плыть против течения, продолжать раздвигать границы и жить нестандартно, то это для меня и есть истинная суть панк-рока и хэви-металла. Я считаю, что как только вы начнете пытаться превратить все это в товар, начнете обращать внимание на цифры, на алгоритмы и на то, чтобы быть с популярными, то по мне это самая анти-рок- и металл-действие, которое вы можете сделать. Поэтому для меня это значит делать то, что ты хочешь, и выражать себя таким образом, который немного противоречит всему остальному».



На вопрос о том, как ему и его коллегам по AVENGED SEVENFOLD удается совмещать творческие эксперименты с ожиданиями фанатов от группы, M. Shadows ответил:



«Да мы на самом деле не думаем о том, чего ожидают фанаты. Мы просто делаем то, что считаем крутым. Мы постоянно слушаем новых исполнителей, нас постоянно вдохновляют разные вещи и новинки, и поэтому мы не ожидаем, что наша аудитория поймет, где мы находимся, пока мы что-то не выпустим. И на данный момент мы не чувствуем необходимости поддерживать их. Я надеюсь, они выросли вместе с нами и стали старше, и если они хотят этого от нас, то у них все будет. И если им хочется старого материала, они могут вернуться и послушать его снова. Но мы не собираемся пытаться что-то переделывать или перечитывать только для того, чтобы у кого-то была второсортная версия того, что мы делали в прошлом. Все, что мы делали в то или иное время, было для нас опережающим или новаторским — по крайней мере, именно такими мы были мысленно, когда записывали "Waking The Fallen". Это было нечто иное, чем то, что выходило в то время. Это отличалось от всего остального. Когда мы записывали "City Of Evil", это не было повторением "Waking The Fallen". И поэтому мы продолжаем придерживаться подобного подхода, мы просто хотим привести людей в новое пространство. На самом деле мы не хотим, чтобы они чувствовали себя слишком комфортно. Нам это просто неинтересно»







+0 -0



просмотров: 45

