Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
[= ||| все новости группы



*

Avenged Sevenfold

*



19 янв 2026 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Верным нужно оставаться только себе»

23 дек 2025 : 		 Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество

18 дек 2025 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

8 дек 2025 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

25 окт 2025 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

27 сен 2025 : 		 BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD

20 июн 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»

12 май 2025 : 		 Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD

15 апр 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мне на мнение людей... »

22 фев 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

14 янв 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Просветление — это когда волна понимает, что она океан»

22 дек 2024 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть альбомы целиком»

16 ноя 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о клубном шоу

31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб

8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Верным нужно оставаться только себе»



zoom
В недавнем интервью у M. SHADOWS спросили, как ему и его коллегам по группе удается сохранять верность своим корням и при этом постоянно совершенствовать свое звучание

«На самом деле я не думаю о том, чтобы оставаться верным кому-то, кроме самих себя. Так что, я считаю, это самое лучшее, что можно сделать в стиле панк-рока. Когда мы росли, хэви-металл и панк-рок были "анти" музыкой. Их не должно было быть в мейнстриме. Это было из-за того, что ты вроде как закатывал глаза, глядя на популярную музыку, и это было очень противно, это шло вразрез с общепринятыми нормами. Как артист, до тех пор, пока ты можешь сохранять эту грань и всегда плыть против течения, продолжать раздвигать границы и жить нестандартно, то это для меня и есть истинная суть панк-рока и хэви-металла. Я считаю, что как только вы начнете пытаться превратить все это в товар, начнете обращать внимание на цифры, на алгоритмы и на то, чтобы быть с популярными, то по мне это самая анти-рок- и металл-действие, которое вы можете сделать. Поэтому для меня это значит делать то, что ты хочешь, и выражать себя таким образом, который немного противоречит всему остальному».

На вопрос о том, как ему и его коллегам по AVENGED SEVENFOLD удается совмещать творческие эксперименты с ожиданиями фанатов от группы, M. Shadows ответил:

«Да мы на самом деле не думаем о том, чего ожидают фанаты. Мы просто делаем то, что считаем крутым. Мы постоянно слушаем новых исполнителей, нас постоянно вдохновляют разные вещи и новинки, и поэтому мы не ожидаем, что наша аудитория поймет, где мы находимся, пока мы что-то не выпустим. И на данный момент мы не чувствуем необходимости поддерживать их. Я надеюсь, они выросли вместе с нами и стали старше, и если они хотят этого от нас, то у них все будет. И если им хочется старого материала, они могут вернуться и послушать его снова. Но мы не собираемся пытаться что-то переделывать или перечитывать только для того, чтобы у кого-то была второсортная версия того, что мы делали в прошлом. Все, что мы делали в то или иное время, было для нас опережающим или новаторским — по крайней мере, именно такими мы были мысленно, когда записывали "Waking The Fallen". Это было нечто иное, чем то, что выходило в то время. Это отличалось от всего остального. Когда мы записывали "City Of Evil", это не было повторением "Waking The Fallen". И поэтому мы продолжаем придерживаться подобного подхода, мы просто хотим привести людей в новое пространство. На самом деле мы не хотим, чтобы они чувствовали себя слишком комфортно. Нам это просто неинтересно»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом