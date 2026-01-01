сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Легенд будет становиться меньше»



M. SHADOWS в недавнем интервью обсудил уход Оззи и о том, повлияло ли это как-то на его жизненную философию:



«Каждый альбом, который мы выпускаем, особенно "Life Is But A Dream..." [2023 года] и "The Stage" [2016 года], основан на том, как быстро проходит жизнь. Кажется, что только вчера я был в гараже своей мамы и создавал эту группу, а сейчас, в мгновение ока, нам всем уже за сорок. И это безумие, как быстро летит время. И мы начнем знакомиться с новыми легендами, которые как бы указывали нам путь, они скоро уйдут, а это часть жизни, и это часть того, чтобы жить настоящим моментом и стараться по-настоящему присутствовать при всем, что постоянно происходит».



M. Shadows также прокомментировал тот факт, что гигант музыкального видео MTV недавно официально закрыл свои оставшиеся 24-часовые музыкальные каналы, поскольку тенденции заметно изменились в пользу стриминговых платформ:



«Вы слышали новую музыку по радио и на MTV. И Интернет изменил все. Я думаю, что Интернет открыл новую захватывающую эру в музыке, но он также вносит много путаницы, и вы также теряете многое из того, что вызывало у людей ностальгию. Мы смотрели "Бивиса и Баттхеда" и находили новые металл-группы. Мы смотрели "TRL" и узнавали, что происходит в поп-культуре. Для нас "Bat Country" был важным музыкальным клипом, и MTV часто крутило его, это реально помогло нам начать работу над "City Of Evil". Так что музыкальные клипы были для нас чем-то большим. Они были чем-то большим, когда мы росли.… Так что, да, для меня MTV был чем-то очень знаковым».







