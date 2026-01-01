Arts
Новости
*

Avenged Sevenfold

22 янв 2026 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Легенд будет становиться меньше»

19 янв 2026 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Верным нужно оставаться только себе»

23 дек 2025 : 		 Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество

18 дек 2025 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

8 дек 2025 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

25 окт 2025 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

27 сен 2025 : 		 BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD

20 июн 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»

12 май 2025 : 		 Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD

15 апр 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мне на мнение людей... »

22 фев 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

14 янв 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Просветление — это когда волна понимает, что она океан»

22 дек 2024 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть альбомы целиком»

16 ноя 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о клубном шоу

31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб

8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Легенд будет становиться меньше»



M. SHADOWS в недавнем интервью обсудил уход Оззи и о том, повлияло ли это как-то на его жизненную философию:

«Каждый альбом, который мы выпускаем, особенно "Life Is But A Dream..." [2023 года] и "The Stage" [2016 года], основан на том, как быстро проходит жизнь. Кажется, что только вчера я был в гараже своей мамы и создавал эту группу, а сейчас, в мгновение ока, нам всем уже за сорок. И это безумие, как быстро летит время. И мы начнем знакомиться с новыми легендами, которые как бы указывали нам путь, они скоро уйдут, а это часть жизни, и это часть того, чтобы жить настоящим моментом и стараться по-настоящему присутствовать при всем, что постоянно происходит».

M. Shadows также прокомментировал тот факт, что гигант музыкального видео MTV недавно официально закрыл свои оставшиеся 24-часовые музыкальные каналы, поскольку тенденции заметно изменились в пользу стриминговых платформ:

«Вы слышали новую музыку по радио и на MTV. И Интернет изменил все. Я думаю, что Интернет открыл новую захватывающую эру в музыке, но он также вносит много путаницы, и вы также теряете многое из того, что вызывало у людей ностальгию. Мы смотрели "Бивиса и Баттхеда" и находили новые металл-группы. Мы смотрели "TRL" и узнавали, что происходит в поп-культуре. Для нас "Bat Country" был важным музыкальным клипом, и MTV часто крутило его, это реально помогло нам начать работу над "City Of Evil". Так что музыкальные клипы были для нас чем-то большим. Они были чем-то большим, когда мы росли.… Так что, да, для меня MTV был чем-то очень знаковым».




просмотров: 35

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
