Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 18
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 18
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Avenged Sevenfold

*



23 дек 2025 : 		 Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество

18 дек 2025 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

8 дек 2025 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

25 окт 2025 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

27 сен 2025 : 		 BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD

20 июн 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»

12 май 2025 : 		 Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD

15 апр 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мне на мнение людей... »

22 фев 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

14 янв 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Просветление — это когда волна понимает, что она океан»

22 дек 2024 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть альбомы целиком»

16 ноя 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о клубном шоу

31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб

8 авг 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам очень повезло»

19 июл 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о Европе

29 июн 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в Германии

19 июн 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы хотим вывести шоу на новый уровень»

12 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «В металле не должно быть никаких правил»

11 июн 2024 : 		 Почему AVENGED SEVENFOLD вновь сыграли "Dear God"

8 май 2024 : 		 JOHNNY CHRIST: «Было бы круто, если бы AVENGED SEVENFOLD попали в ЗСРнР»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество



zoom
В недавнем интервью гитарист AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance рассказал о том, почему решился на создание сольного материала:

«Честно говоря, это просто исходило из какого-то места внутри меня, о существовании чего я даже не подозревал. Появилось страстное желание создать что-то, используя свой собственный голос, рассказывая свою собственную историю, придерживаясь правил, которым я хотел следовать, которые сильно отличаются от того, что вы можете услышать от многих продюсеров или звукозаписывающих компаний, и просто взять все, чему я когда-либо научился — начиная с того момента, как я впервые взял в руки гитару, и заканчивая тем, как мы впервые заправили наш фургон бензином и поехали по проселочным дорогам, используя старую дерьмовую карту Рэнда Макнелли, чтобы добраться до следующего города, и проездом через всю страну, останавливаясь в каждом отдельном месте, драками, которые мы устраивали. погрузиться в истории, которые у нас были бы, в пьяные ночи, в общем, во все, что угодно. Я хотел запечатлеть все это: истории влюбленности, истории потерь и всю душевную боль — все, что связано со мной по-настоящему, но я хотел спеть это своим собственным голосом, а это то, что мне никогда по-настоящему не нравилось. Мне никогда по-настоящему не нравился мой собственный голос, поэтому я подумал: "У меня нет ни одного из всех этих замечательных тембров", как у великого рок-певца или великого кантри-исполнителя, у которых просто идеальный вокал. И тогда я подумал: "Но я должен избавиться от своего страха". И я даже не знал, почему и как это произошло, но это было в буквальном смысле похоже на сеанс терапии».

Далее Vengeance сказал, что он намеренно хотел, чтобы творческий процесс его сольного дебюта был максимально свободен от внешних влияний:

«Для этой первой попытки я должен был найти себя, создать, а затем нарушить все правила, которые, как мне казалось, существовали. И я не хотел работать в студии с продюсером. Мне не нужен был его вклад. Я не хотел, чтобы люди говорили мне, что возможно, а что нет. Я знал, что это будет безнадежно, потому что в ту же секунду я открылся и показал это определенным людям — и, кстати, это не моя группа; руководство, друзья или кто-то еще — они тут же все закрыли. Им это не понравилось. Они этого не поняли. Тогда я подумал: "Я никому не могу это показать, пока не сделаю все сам"».

На вопрос, воспринимают ли эти люди его музыку "преимущественно с деловой точки зрения", Zacky ответил:

«Конечно. Конечно. И это так долго было проклятием нашего существования. Люди смотрят на группы так: "О, вы записали "Hail To The King". У нее больше всего стримов. Нам нужна еще одна "Hail To The King". "Это, типа, так не работает. Мы писали "A Little Piece Of Heaven" не для того, чтобы подражать какому-то другому хиту. Мы писали "Hail To The King" не для того, чтобы попытаться написать какой-то хит. Мы не писали "Bat Country". Наши песни сумасшедшие. Они амбициозны. "The Stage"… Это не так работает».

На вопрос о том, когда поклонники смогут услышать его дебютный сольный альбом, он ответил:

«Я очень хочу выпустить его пораньше в следующем году, может быть, в феврале, может быть, в марте. Я так рад поделиться этим, и у меня нет жестких сроков. Я знаю, что это важно. Мне нравится оформление. Мне нравится идея выпустить виниловую пластинку. Все, что сейчас создается. Все полностью завершено. И это просто дает людям достаточно времени, чтобы услышать "Dark Horse" и определиться, достаточно ли она искренна для них. Нравится ли им это, не нравится ли им это, не кажется ли им это нелепым — этого просто не будет. Это единственное, чего не произойдет. Они услышат об этом и скажут: "Окей, это реально. За этим стоит искренность. Это та сторона Zack, которую мы до конца не знали. Но в этом есть смысл"».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 181

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом