Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество



В недавнем интервью гитарист AVENGED SEVENFOLD Zacky Vengeance рассказал о том, почему решился на создание сольного материала:



«Честно говоря, это просто исходило из какого-то места внутри меня, о существовании чего я даже не подозревал. Появилось страстное желание создать что-то, используя свой собственный голос, рассказывая свою собственную историю, придерживаясь правил, которым я хотел следовать, которые сильно отличаются от того, что вы можете услышать от многих продюсеров или звукозаписывающих компаний, и просто взять все, чему я когда-либо научился — начиная с того момента, как я впервые взял в руки гитару, и заканчивая тем, как мы впервые заправили наш фургон бензином и поехали по проселочным дорогам, используя старую дерьмовую карту Рэнда Макнелли, чтобы добраться до следующего города, и проездом через всю страну, останавливаясь в каждом отдельном месте, драками, которые мы устраивали. погрузиться в истории, которые у нас были бы, в пьяные ночи, в общем, во все, что угодно. Я хотел запечатлеть все это: истории влюбленности, истории потерь и всю душевную боль — все, что связано со мной по-настоящему, но я хотел спеть это своим собственным голосом, а это то, что мне никогда по-настоящему не нравилось. Мне никогда по-настоящему не нравился мой собственный голос, поэтому я подумал: "У меня нет ни одного из всех этих замечательных тембров", как у великого рок-певца или великого кантри-исполнителя, у которых просто идеальный вокал. И тогда я подумал: "Но я должен избавиться от своего страха". И я даже не знал, почему и как это произошло, но это было в буквальном смысле похоже на сеанс терапии».



Далее Vengeance сказал, что он намеренно хотел, чтобы творческий процесс его сольного дебюта был максимально свободен от внешних влияний:



«Для этой первой попытки я должен был найти себя, создать, а затем нарушить все правила, которые, как мне казалось, существовали. И я не хотел работать в студии с продюсером. Мне не нужен был его вклад. Я не хотел, чтобы люди говорили мне, что возможно, а что нет. Я знал, что это будет безнадежно, потому что в ту же секунду я открылся и показал это определенным людям — и, кстати, это не моя группа; руководство, друзья или кто-то еще — они тут же все закрыли. Им это не понравилось. Они этого не поняли. Тогда я подумал: "Я никому не могу это показать, пока не сделаю все сам"».



На вопрос, воспринимают ли эти люди его музыку "преимущественно с деловой точки зрения", Zacky ответил:



«Конечно. Конечно. И это так долго было проклятием нашего существования. Люди смотрят на группы так: "О, вы записали "Hail To The King". У нее больше всего стримов. Нам нужна еще одна "Hail To The King". "Это, типа, так не работает. Мы писали "A Little Piece Of Heaven" не для того, чтобы подражать какому-то другому хиту. Мы писали "Hail To The King" не для того, чтобы попытаться написать какой-то хит. Мы не писали "Bat Country". Наши песни сумасшедшие. Они амбициозны. "The Stage"… Это не так работает».



На вопрос о том, когда поклонники смогут услышать его дебютный сольный альбом, он ответил:



«Я очень хочу выпустить его пораньше в следующем году, может быть, в феврале, может быть, в марте. Я так рад поделиться этим, и у меня нет жестких сроков. Я знаю, что это важно. Мне нравится оформление. Мне нравится идея выпустить виниловую пластинку. Все, что сейчас создается. Все полностью завершено. И это просто дает людям достаточно времени, чтобы услышать "Dark Horse" и определиться, достаточно ли она искренна для них. Нравится ли им это, не нравится ли им это, не кажется ли им это нелепым — этого просто не будет. Это единственное, чего не произойдет. Они услышат об этом и скажут: "Окей, это реально. За этим стоит искренность. Это та сторона Zack, которую мы до конца не знали. Но в этом есть смысл"».







