Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Avenged Sevenfold

*



Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда тяготели к тяжёлой музыке, потому что именно это мы любим»



zoom
ZACKY VENGEANCE в недавнем интервью поговорил о том, как эволюционировало звучание коллектива:

«Мы всегда тяготели к тяжёлой музыке, потому что именно это мы любим. Это буквально в нашей ДНК. Но при этом мы огромные фанаты самых разных вещей. Например, MR. BUNGLE — я вообще люблю всё подряд. Мне нравится кантри, западная музыка, вообще что угодно.

M. Shadows, например, обожает DAFT PUNK. Synyster Gates слушает кучу поп-музыки. Мы все разные, и каждый приносит что-то своё. Мы впитываем всё, что слышим.

Но если говорить о нашей основе — о том, что сформировало нас в 14 лет — это были METALLICA, PANTERA, BAD RELIGION, MISFITS, панк-рок, AFI. Всё то, что мы реально обожали в детстве.

Это никуда не денется. Мы всегда будем к этому возвращаться.

Но при этом мы постоянно выходим за рамки. Расширяемся. Подмешиваем всякое дерьмо — вообще всё, что может выбесить фанатов или заставить их задуматься. Неважно, в какую сторону это ведёт».

Позже в разговоре он добавил:

«Мы до сих пор пытаемся раздвигать границы. И каждый раз находятся люди, которые говорят: “К чёрту всё это. К чёрту эту группу”. И так происходит с каждым новым альбомом. Самое смешное — у нас никогда не было какого-то чёткого плана.

Сначала мы хотели быть хардкор-группой.
Потом — панк-группой.
Потом — настоящей метал-группой.
Потом нам захотелось играть рок в духе GUNS N' ROSES.
Потом — стать чем-то вроде MR. BUNGLE.
Потом нас вдохновляли DREAM THEATER.

Это было буквально всё сразу. В те годы мы постоянно ездили в фургоне. И тот, кто сидел за рулём, контролировал магнитофон. Он просто ставил кассету с тем, что хотел слушать, и следующие десять часов мы были вынуждены слушать именно это.

Вот так, по сути, и сформировалось наше звучание.

Каждый в группе приносил свою идею того, какой должна быть AVENGED SEVENFOLD. Мы уважали вкусы друг друга и просто смешивали всё вместе. Мы вообще не понимали, что делаем. Просто шли вперёд.

Кому-то это нравилось, кто-то это ненавидел.

А потом вдруг оказалось, что это вообще воспринимают как какой-то отдельный жанр. Людям, которые слушали THE USED или MY CHEMICAL ROMANCE, было нормально, что им нравится наша группа. Тем, кто слушал THRICE или AFI, тоже.
Затем хардкор-группы вроде EIGHTEEN VISIONS и BLEEDING THROUGH тоже как будто взяли нас под крыло и сказали: “Эй, всё нормально, что вы нам нравитесь. Мы больше не хотим вас избивать. Всё круто”.

И после этого всё просто понеслось.

Мы поехали в Warped Tour, играли лучшие концерты, какие могли. Шоу становились всё больше: сначала маленькие клубы, потом клубы побольше. И вдруг — бах — нас подхватывает MTV. И тут всё резко меняется».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 37

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом