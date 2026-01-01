Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда тяготели к тяжёлой музыке, потому что именно это мы любим»



ZACKY VENGEANCE в недавнем интервью поговорил о том, как эволюционировало звучание коллектива:



«Мы всегда тяготели к тяжёлой музыке, потому что именно это мы любим. Это буквально в нашей ДНК. Но при этом мы огромные фанаты самых разных вещей. Например, MR. BUNGLE — я вообще люблю всё подряд. Мне нравится кантри, западная музыка, вообще что угодно.



M. Shadows, например, обожает DAFT PUNK. Synyster Gates слушает кучу поп-музыки. Мы все разные, и каждый приносит что-то своё. Мы впитываем всё, что слышим.



Но если говорить о нашей основе — о том, что сформировало нас в 14 лет — это были METALLICA, PANTERA, BAD RELIGION, MISFITS, панк-рок, AFI. Всё то, что мы реально обожали в детстве.



Это никуда не денется. Мы всегда будем к этому возвращаться.



Но при этом мы постоянно выходим за рамки. Расширяемся. Подмешиваем всякое дерьмо — вообще всё, что может выбесить фанатов или заставить их задуматься. Неважно, в какую сторону это ведёт».



Позже в разговоре он добавил:



«Мы до сих пор пытаемся раздвигать границы. И каждый раз находятся люди, которые говорят: “К чёрту всё это. К чёрту эту группу”. И так происходит с каждым новым альбомом. Самое смешное — у нас никогда не было какого-то чёткого плана.



Сначала мы хотели быть хардкор-группой.

Потом — панк-группой.

Потом — настоящей метал-группой.

Потом нам захотелось играть рок в духе GUNS N' ROSES.

Потом — стать чем-то вроде MR. BUNGLE.

Потом нас вдохновляли DREAM THEATER.



Это было буквально всё сразу. В те годы мы постоянно ездили в фургоне. И тот, кто сидел за рулём, контролировал магнитофон. Он просто ставил кассету с тем, что хотел слушать, и следующие десять часов мы были вынуждены слушать именно это.



Вот так, по сути, и сформировалось наше звучание.



Каждый в группе приносил свою идею того, какой должна быть AVENGED SEVENFOLD. Мы уважали вкусы друг друга и просто смешивали всё вместе. Мы вообще не понимали, что делаем. Просто шли вперёд.



Кому-то это нравилось, кто-то это ненавидел.



А потом вдруг оказалось, что это вообще воспринимают как какой-то отдельный жанр. Людям, которые слушали THE USED или MY CHEMICAL ROMANCE, было нормально, что им нравится наша группа. Тем, кто слушал THRICE или AFI, тоже.

Затем хардкор-группы вроде EIGHTEEN VISIONS и BLEEDING THROUGH тоже как будто взяли нас под крыло и сказали: “Эй, всё нормально, что вы нам нравитесь. Мы больше не хотим вас избивать. Всё круто”.



И после этого всё просто понеслось.



Мы поехали в Warped Tour, играли лучшие концерты, какие могли. Шоу становились всё больше: сначала маленькие клубы, потом клубы побольше. И вдруг — бах — нас подхватывает MTV. И тут всё резко меняется».







