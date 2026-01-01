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*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 39
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Shinedown

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29 май 2026 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 май 2026 : 		 BRENT SMITH: «Мы не использовали ИИ при работе над новым SHINEDOWN»

19 май 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

14 май 2026 : 		 SHINEDOWN выступили в финале "American Idol"

3 апр 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

22 мар 2026 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Меня удивляет такая реакция на наши песни»

20 мар 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»

16 мар 2026 : 		 Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»

4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN
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Новое видео SHINEDOWN



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Young Again, новое видео группы SHINEDOWN, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Ei8ht", выход которого запланирован на 29 мая на Atlantic Records:

01. At The Bottom
02. Dance, Kid, Dance
03. Burning Down The Disco
04. Three Six Five
05. Young Again
06. Dizzy
07. Imposter
08. Machine Gun
09. Outlaw
10. Safe And Sound
11. Searchlight
12. Bear With Me
13. Deep End
14. Killing Fields
15. Back To The Living
16. Wide Open
17. So Glad That You Asked
18. The Pilot




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