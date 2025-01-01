сегодня



SHINEDOWN выпускают соус



SHINEDOWN совместно с рестораном Smokey Bones запустили соус Devour Pineapple Jerk Sauce в массы, который доступен с пятого августа. Помимо этого соуса, в коллекции группы также имеются и острые, созданные Torchbearer Sauces —Symptom Chipotle Garlic Sauce и Attention Attention This Is Hot!!! Mango Habanero Sauce:



«Футбол и крылышки. В этом сезоне Smokey Bones и SHINEDOWN объединились, чтобы предложить вам лучшие крылышки, которые вы когда-либо пробовали. Насладитесь острым соусом Pineapple Jerk и идеально копчеными крылышками. Вперед!»



«Мы очень рады сотрудничеству с SHINEDOWN», — добавила Бриттани Райан, старший директор Smokey Bones. «Ребята, их соус и все, что они олицетворяют, полностью соответствуют философии Smokey Bones, делая это сотрудничество идеальным. Мы с нетерпением ждем, когда наши гости попробуют их отмеченный наградами соус».







