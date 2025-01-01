Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»

27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

24 янв 2025 : 		 Новые песни SHINEDOWN

26 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN представил новое видео

23 ноя 2024 : 		 На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?

17 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

14 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHINEDOWN выпускают соус



zoom
SHINEDOWN совместно с рестораном Smokey Bones запустили соус Devour Pineapple Jerk Sauce в массы, который доступен с пятого августа. Помимо этого соуса, в коллекции группы также имеются и острые, созданные Torchbearer Sauces —Symptom Chipotle Garlic Sauce и Attention Attention This Is Hot!!! Mango Habanero Sauce:

«Футбол и крылышки. В этом сезоне Smokey Bones и SHINEDOWN объединились, чтобы предложить вам лучшие крылышки, которые вы когда-либо пробовали. Насладитесь острым соусом Pineapple Jerk и идеально копчеными крылышками. Вперед!»

«Мы очень рады сотрудничеству с SHINEDOWN», — добавила Бриттани Райан, старший директор Smokey Bones. «Ребята, их соус и все, что они олицетворяют, полностью соответствуют философии Smokey Bones, делая это сотрудничество идеальным. Мы с нетерпением ждем, когда наши гости попробуют их отмеченный наградами соус».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом