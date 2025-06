сегодня



SHINEDOWN вновь первые



Новый сингл SHINEDOWN, "Three Six Five", стал первым номером в чартах Alternative Radio. Сейчас композиция присутствует в четырех чартах — No. 1 at Alternative, No. 11 at Hot AC, No. 32 at Top 40 и Top 20 at Mainstream AC.







