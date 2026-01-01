BRENT SMITH: «Мы не использовали ИИ при работе над новым SHINEDOWN»



BRENT SMITH в недавнем интервью подтвердил, что SHINEDOWN не использовали искусственный интеллект при работе над новым альбомом "Ei8ht":



«Что касается нас — нам это не интересно. Мы хотим, чтобы музыку создавали люди с душой и с сознанием. И, слушай, чувак, я знаю, что кто-то сейчас набросится и скажет: “Да, но технологии…” Ну окей. Вперед. Но пытаться убедить меня, что именно туда и нужно двигаться — лично для меня это не работает. Я не хочу писать музыку с компьютером. Я хочу писать ее с людьми. Я хочу взаимодействовать с живыми людьми. И мне кажется, в тот момент, когда ты начинаешь говорить: “Да всё нормально”, — это продолжается ровно до тех пор, пока ненужным не становишься уже ты сам. И что тогда?



Слушай, если ты сам приложил руку к созданию этой технологии и этой изобретательности — окей, в этом может быть много хорошего. Но когда я вижу вот такую идеологию, когда люди наверху считают публику стадом овец — мне это тоже не нравится. И, кстати, мне кажется, они сейчас во многом начинают понимать, что люди всё-таки не настолько тупые, как им казалось. Они то думали, никто не сможет понять, что это фальшивка.



Между живыми людьми существует энергия. И есть что-то невероятное в том, когда ты собираешь людей в одной комнате, даешь им инструменты, и они начинают двигать воздух — в этот момент происходит что-то электрическое. И мы постарались сохранить такое ощущение… Например, все лупы или какая-то определенная инструментовка на “Ei8ht” — это не было так, что ты просто запускаешь программу и всё. Eric [Bass, басист SHINEDOWN и продюсер] очень щепетильно к этому относится. Да, он может использовать что-то, взять какую-то секвенцию или подобную штуку, но потом он возвращается к ней и думает: “Окей, а как сделать это по-настоящему?” И когда он превращает это во что-то реальное — даже если изначально это был просто шаблон — это уже вдохновляет его на что-то другое и уводит в совершенно ином направлении. Поэтому я не говорю, что программы и софт — это плохо. Просто хочется, чтобы всем этим управлял кто-то с бьющимся сердцем».







