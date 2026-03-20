Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»



BRENT SMITH в недавнем интервью поговорил о новой пластинке, которая будет выпущена 29 мая на Atlantic Records:



«Пластинка называется "Ei8ht". Да, это восьмой студийный альбом. Было логично назвать его "Ei8ht". Он сам напросился на название "Ei8ht". Мы попробовали разные эфирные названия, выдумывали всякое, пытаясь выглядеть умными, а в итоге решили: "Нет, давайте просто назовем это "Ei8ht". Еще одна особенность альбома — в нем 18 песен. По сути, это двойная пластинка».



Что касается четырехлетнего перерыва между "Planet Zero" 2022 года и "Ei8ht", Brent сказал:



«У меня был хороший друг, который недавно скончался — он был одним из моих самых близких друзей в индустрии, Брэд Арнольд из 3 DOORS DOWN, я познакомился с ним, когда у нас готовилась дебютная пластинка, и он сказал мне: "Сынок, у тебя будет вся жизнь, чтобы записать свой первый альбом, а если он будет успешным, то у тебя будет шесть месяцев на запись следующего". И он был прав на сто процентов. Так что я тоже имею в виду, что работа над этим альбомом ведется уже полтора года. С того момента, как мы вроде как начали работать над ним, что-то сочинили, и до того, как он был спродюсирован, подготовлен к изданию, пройденный путь был для нас совершенно необычным.



Две последние пластинки SHINEDOWN — концептуальные, так что на этом альбоме ни одна из песен не связана друг с другом, но они существуют в одном и том же жанре, но все они самостоятельны. Так что это традиционный альбом, и мне нравится говорить об этом, потому что иногда люди спрашивают: "Ну что, вы теперь концептуальная группа?" Но нет, были концептуальные альбомы, потому что они сами этого хотели. На этом же альбоме присутствует широкий спектр стилей — это очень похоже на нас самих, это как катание на американских горках».







