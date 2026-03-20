Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



20 мар 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»

16 мар 2026 : 		 Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»

4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»



zoom
BRENT SMITH в недавнем интервью поговорил о новой пластинке, которая будет выпущена 29 мая на Atlantic Records:

«Пластинка называется "Ei8ht". Да, это восьмой студийный альбом. Было логично назвать его "Ei8ht". Он сам напросился на название "Ei8ht". Мы попробовали разные эфирные названия, выдумывали всякое, пытаясь выглядеть умными, а в итоге решили: "Нет, давайте просто назовем это "Ei8ht". Еще одна особенность альбома — в нем 18 песен. По сути, это двойная пластинка».

Что касается четырехлетнего перерыва между "Planet Zero" 2022 года и "Ei8ht", Brent сказал:

«У меня был хороший друг, который недавно скончался — он был одним из моих самых близких друзей в индустрии, Брэд Арнольд из 3 DOORS DOWN, я познакомился с ним, когда у нас готовилась дебютная пластинка, и он сказал мне: "Сынок, у тебя будет вся жизнь, чтобы записать свой первый альбом, а если он будет успешным, то у тебя будет шесть месяцев на запись следующего". И он был прав на сто процентов. Так что я тоже имею в виду, что работа над этим альбомом ведется уже полтора года. С того момента, как мы вроде как начали работать над ним, что-то сочинили, и до того, как он был спродюсирован, подготовлен к изданию, пройденный путь был для нас совершенно необычным.

Две последние пластинки SHINEDOWN — концептуальные, так что на этом альбоме ни одна из песен не связана друг с другом, но они существуют в одном и том же жанре, но все они самостоятельны. Так что это традиционный альбом, и мне нравится говорить об этом, потому что иногда люди спрашивают: "Ну что, вы теперь концептуальная группа?" Но нет, были концептуальные альбомы, потому что они сами этого хотели. На этом же альбоме присутствует широкий спектр стилей — это очень похоже на нас самих, это как катание на американских горках».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 мар 2026
Altair21
Какие широкие стили? Однообразное шаблонное мтвишное говно, вот весь ваш удел
просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом