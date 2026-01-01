Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith и гитарист Zach Myers в недавнем интерью рассказали о предстоящем восьмом студийном альбоме группы "Ei8ht", который выйдет 29 мая на лейбле Atlantic Records



«По сути, это двойной альбом, потому что в нем 18 песен. Я думаю, что многие люди, когда мы выпускали синглы в прошлом году, думали: "Эй, когда они объявят о выходе альбома, в нем, вероятно, будет 10 песен, может быть, 12". Но всего их 18.



Это заняло много времени. Работа над этим альбомом заняла полтора года. В этот раз мы действительно приложили все усилия для написания песен. Я говорю это — мы делаем так на каждом альбоме, но в жизни группы многое происходило, и было о чем поговорить. Но, опять же, это альбом, где у руля стоял Eric Bass, наш басист. Это уже третий полноформатный альбом, который он записал. Наличие в группе участника, обладающего таким набором навыков, не является нормой, и мы очень рады, что у нас он есть. В этот раз он закусил удила. Он работал очень, очень усердно».



На вопрос, есть ли у альбома "полноценная тема" или это просто сборник из "18 отличных песен", Zakk ответил:



«Последнее. Мы только что записали два концептуальных альбома на кинематографическую тематику, и возник вопрос: "Как нам отказаться от создания еще одной концепции?" Тут же группа песен, которые объединены в единое произведение, и это здорово. И, опять же, у нас не было ощущения, что мы должны придерживаться какой-то тематики. И когда у тебя нет полосы, на которой ты должен оставаться, это всегда приятно».







