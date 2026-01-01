16 мар 2026 : 		 Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»

4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN
Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»



zoom
Вокалист SHINEDOWN Brent Smith и гитарист Zach Myers в недавнем интерью рассказали о предстоящем восьмом студийном альбоме группы "Ei8ht", который выйдет 29 мая на лейбле Atlantic Records

«По сути, это двойной альбом, потому что в нем 18 песен. Я думаю, что многие люди, когда мы выпускали синглы в прошлом году, думали: "Эй, когда они объявят о выходе альбома, в нем, вероятно, будет 10 песен, может быть, 12". Но всего их 18.

Это заняло много времени. Работа над этим альбомом заняла полтора года. В этот раз мы действительно приложили все усилия для написания песен. Я говорю это — мы делаем так на каждом альбоме, но в жизни группы многое происходило, и было о чем поговорить. Но, опять же, это альбом, где у руля стоял Eric Bass, наш басист. Это уже третий полноформатный альбом, который он записал. Наличие в группе участника, обладающего таким набором навыков, не является нормой, и мы очень рады, что у нас он есть. В этот раз он закусил удила. Он работал очень, очень усердно».

На вопрос, есть ли у альбома "полноценная тема" или это просто сборник из "18 отличных песен", Zakk ответил:

«Последнее. Мы только что записали два концептуальных альбома на кинематографическую тематику, и возник вопрос: "Как нам отказаться от создания еще одной концепции?" Тут же группа песен, которые объединены в единое произведение, и это здорово. И, опять же, у нас не было ощущения, что мы должны придерживаться какой-то тематики. И когда у тебя нет полосы, на которой ты должен оставаться, это всегда приятно».




