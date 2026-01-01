Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 57
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 35
Shinedown

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN
Новая песня SHINEDOWN



"Safe And Sound", новая песня группы SHINEDOWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ei8ht",, выход которого запланирован на 29 мая на Atlantic Records:

01. At The Bottom
02. Dance, Kid, Dance
03. Burning Down The Disco
04. Three Six Five
05. Young Again
06. Dizzy
07. Imposter
08. Machine Gun
09. Outlaw
10. Safe And Sound
11. Searchlight
12. Bear With Me
13. Deep End
14. Killing Fields
15. Back To The Living
16. Wide Open
17. So Glad That You Asked
18. The Pilot




