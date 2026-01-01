Новая песня SHINEDOWN

"Safe And Sound", новая песня группы SHINEDOWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ei8ht",, выход которого запланирован на 29 мая на Atlantic Records:
01. At The Bottom
02. Dance, Kid, Dance
03. Burning Down The Disco
04. Three Six Five
05. Young Again
06. Dizzy
07. Imposter
08. Machine Gun
09. Outlaw
10. Safe And Sound
11. Searchlight
12. Bear With Me
13. Deep End
14. Killing Fields
15. Back To The Living
16. Wide Open
17. So Glad That You Asked
18. The Pilot
