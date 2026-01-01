сегодня



Гитарист SHINEDOWN: «Меня удивляет такая реакция на наши песни»



В рамках интервью подкасту "Beardo & Weirdo", ведущими которого являются басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael и комик Craig Gass, гитарист SHINEDOWN Zach Myers ответил на вопрос, поражает ли его то, что музыка SHINEDOWN способна вызывать у людей такую же глубокую эмоциональную связь, какую когда-то вызывали у него Bruce Springsteen, U2 или Stevie Ray Vaughan:



«Да. Но иногда это кажется нереальным — хотя это правда.

Твоя музыка начинает значить для людей столько же, сколько для тебя значили, скажем, Bruce Springsteen, или U2, или Stevie Ray Vaughan, или кто угодно.



Но когда это ты сам — это сложно принять… У меня часто включается синдром самозванца, поэтому в такие моменты ты просто зависаешь. Когда тебе говорят: “Чувак, твоя песня спасла мне жизнь”, — у меня просто отключается мозг. Я стою и думаю: “Боже…”



И дело не в том, что это в одно ухо влетело, в другое вылетело — наоборот. Люди говорят такие вещи, и именно поэтому мы в какой-то момент перестали делать мит-н-гриты. У меня есть дети. И после таких разговоров мне хотелось просто всё бросить и бежать к ним… Мы делали эти встречи совсем не так, как многие. У кого-то это просто быстрый поток: фото — следующий, фото — следующий.

Мы же гастролировали с группами, которые могли прогнать 150 человек за полчаса. А нам нужно было полтора часа на 40 человек.



Потому что я и Brent начинали с одного конца, Eric и Barry — с другого, и мы реально разговаривали с каждым минут по пять. И вот ты стоишь, общаешься, и тебе говорят: “Чувак, у меня был семилетний сын. Он умер от рака”. А я в этот момент под рубашкой пишу жене: “Срочно вези нашего ребёнка в больницу”. Она отвечает: “Что? Он на батуте прыгает”. А у меня в голове: “А вдруг у него рак…”



И, боже, благослови этих людей — я правда хочу, чтобы наши песни им помогали. Но я достаточно честен с собой, чтобы признать: у меня просто нет такой эмоциональной брони, чтобы потом выйти на сцену и оставить это позади.



К концу того года — по-моему, это был 2019-й — я в 11 случаях просто уходил. Реально уходил, потому что был на грани слёз. И вот ты только что услышал такую историю, а следующий человек подходит и говорит: “Чувак, я видел вас 25 раз, рад быть здесь" А ты стоишь и думаешь: “Прости, брат. Я не могу это выключить. Я буду думать об этом ребёнке весь год”. Ты начинаешь проживать это вместе с этими семьями.



И, наверное, отказ от мит-н-гритов в итоге нам помог. Потому что когда ты теперь встречаешь людей просто на улице — это по-настоящему. это не какая-то сконструированная ситуация. Это живое общение. И люди видят тебя таким, какой ты есть».







+0 -0



просмотров: 28

