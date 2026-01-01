*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
22 мар 2026 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Меня удивляет такая реакция на наши песни»

20 мар 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы думали про двойной альбом»

16 мар 2026 : 		 Участники SHINEDOWN: «В этот раз нам пришлось напрячься»

4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые
В рамках интервью подкасту "Beardo & Weirdo", ведущими которого являются басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael и комик Craig Gass, гитарист SHINEDOWN Zach Myers ответил на вопрос, поражает ли его то, что музыка SHINEDOWN способна вызывать у людей такую же глубокую эмоциональную связь, какую когда-то вызывали у него Bruce Springsteen, U2 или Stevie Ray Vaughan:

«Да. Но иногда это кажется нереальным — хотя это правда.
Твоя музыка начинает значить для людей столько же, сколько для тебя значили, скажем, Bruce Springsteen, или U2, или Stevie Ray Vaughan, или кто угодно.

Но когда это ты сам — это сложно принять… У меня часто включается синдром самозванца, поэтому в такие моменты ты просто зависаешь. Когда тебе говорят: “Чувак, твоя песня спасла мне жизнь”, — у меня просто отключается мозг. Я стою и думаю: “Боже…”

И дело не в том, что это в одно ухо влетело, в другое вылетело — наоборот. Люди говорят такие вещи, и именно поэтому мы в какой-то момент перестали делать мит-н-гриты. У меня есть дети. И после таких разговоров мне хотелось просто всё бросить и бежать к ним… Мы делали эти встречи совсем не так, как многие. У кого-то это просто быстрый поток: фото — следующий, фото — следующий.
Мы же гастролировали с группами, которые могли прогнать 150 человек за полчаса. А нам нужно было полтора часа на 40 человек.

Потому что я и Brent начинали с одного конца, Eric и Barry — с другого, и мы реально разговаривали с каждым минут по пять. И вот ты стоишь, общаешься, и тебе говорят: “Чувак, у меня был семилетний сын. Он умер от рака”. А я в этот момент под рубашкой пишу жене: “Срочно вези нашего ребёнка в больницу”. Она отвечает: “Что? Он на батуте прыгает”. А у меня в голове: “А вдруг у него рак…”

И, боже, благослови этих людей — я правда хочу, чтобы наши песни им помогали. Но я достаточно честен с собой, чтобы признать: у меня просто нет такой эмоциональной брони, чтобы потом выйти на сцену и оставить это позади.

К концу того года — по-моему, это был 2019-й — я в 11 случаях просто уходил. Реально уходил, потому что был на грани слёз. И вот ты только что услышал такую историю, а следующий человек подходит и говорит: “Чувак, я видел вас 25 раз, рад быть здесь" А ты стоишь и думаешь: “Прости, брат. Я не могу это выключить. Я буду думать об этом ребёнке весь год”. Ты начинаешь проживать это вместе с этими семьями.

И, наверное, отказ от мит-н-гритов в итоге нам помог. Потому что когда ты теперь встречаешь людей просто на улице — это по-настоящему. это не какая-то сконструированная ситуация. Это живое общение. И люди видят тебя таким, какой ты есть».




