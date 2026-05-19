SHINEDOWN опять первые



SHINEDOWN вновь переписывают историю — их последний сингл, "Safe And Sound", вновь стал первым в чартах Mediabase Active Rock. Это уже их 25 подобный успех, позволяющей группе уверенно удерживать первое место по количеству подобных песен. Летом коллектив едет в новый тру "Dance Kid Dance Act II", в рамках которого коллектив даст более 50 выступлений и пожертвует доллар с каждого билета в адрес фонда по изучению рака City Of Hope.







