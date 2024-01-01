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Pink Floyd

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'Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd' выйдет на Blu-ray



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Mercury Studios сообщили о планах выпуска на DVD+Blu-ray документального фильма "Have You Got It Yet?", посвященного жизни Сида Баррета. Режиссером фильма был Roddy Bogawa.




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