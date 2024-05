сегодня



'Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd' выйдет на Blu-ray



Mercury Studios сообщили о планах выпуска на DVD+Blu-ray документального фильма "Have You Got It Yet?", посвященного жизни Сида Баррета. Режиссером фильма был Roddy Bogawa.







