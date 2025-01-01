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Pink Floyd

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Концертный релиз PINK FLOYD выйдет весной



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24 апреля в некоторых кинотеатрах IMAX будет демонстрироваться концертное видео PINK FLOYD "Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII", прошедшее полный цифровой ремастеринг. Помимо этого, второго мая состоится релиз на CD, в цифровом варианте и впервые в версии Dolby Atmos и виниле.

Фильм был тщательно восстановлен вручную, кадр за кадром, с оригинального 35-мм негатива, обнаруженного в пяти банках с сомнительными этикетками в архивах Pink Floyd. Благодаря этому знаменательному открытию была найдена та самая пленка, которая была снята на камеру в те знойные дни среди руин Помпеи более 50 лет назад.

Во главе с Ланой Топхэм, директором по реставрации Pink Floyd, команда поставила перед собой задачу сохранить целостность и красоту оригинального изображения. Фильм был отсканирован в формате 4K с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить максимальную четкость деталей. Цвета были улучшены, а каждый кадр тщательно проанализирован и отреставрирован, что позволило сохранить естественный и яркий вид с минимальными изменениями зернистости.

«С 1994 года я искала труднодоступные пленки Pink Floyd At Pompeii, поэтому недавняя находка оригинального 35-миллиметрового негатива 1972 года стала для меня особенным событием. Новая отреставрированная версия представляет собой первый полный 90-минутный монтаж, объединяющий 60-минутный исходный монтаж выступления с дополнительными документальными сегментами Abbey Road Studios, снятыми вскоре после него», — рассказала Лана Топхэм, директор по реставрации Pink Floyd.

Фильм также отличается потрясающим качеством звука: новый театральный и развлекательный микс от Steven Wilson в формате 5.1 и Dolby Atmos усиливает глубину и четкость фильма, сохраняя аутентичность и дух оригинального релиза 1972 года. Уилсон стремился сохранить верность тому, как группа звучала в те палящие жаркие дни 1971 года.

По словам Wilson'a, «с тех пор как отец в детстве промыл мне мозги, поставив на повтор „ The Dark Side Of The Moon“, Pink Floyd стали моей любимой группой. Они - мои «Битлз», глубоко укоренившиеся в моей музыкальной ДНК. Впервые я увидел «Помпеи» на зернистой пленке в местном кинотеатре. Он произвел на меня невероятное впечатление своей неудержимой и исследовательской рок-музыкой, созданной четырьмя музыкантами, которые, казалось, олицетворяли собой понятие интеллектуальной крутизны. Для меня было большой честью сделать ремикс на саундтрек, сопровождающий невероятную реставрацию фильма Ланы Топхэм, который выглядит так, будто его могли снять вчера».

Трек-лист:

Side A
Pompeii Intro
“Echoes – Part 1”
“Careful With That Axe, Eugene”

Side B
“A Saucerful of Secrets”
“Set The Controls For The Heart Of The Sun”

Side C
“One Of These Days”
“Mademoiselle Nobs”
“Echoes – Part 2”

Side D
“Careful With That Axe, Eugene” – Alternate take
“A Saucerful Of Secrets” – Unedited

Фрагмент из этого релиза, “Echoes – Part 1”, доступен ниже.




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