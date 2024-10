сегодня



Права на PINK FLOYD ушли за 400 миллионов



После долгих лет неудачных попыток культовая британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать свои права на издание музыки, название и символику компании Sony Music примерно за 400 миллионов долларов, об этом подтвердили источники Variety..



Сделка, одна из крупнейших за последние годы, очевидно, наконец-то состоялась, несмотря на десятилетия постоянных междоусобиц и словесных перепалок между участниками группы.



Сделка включает в себя права на записанную музыку, но не на авторство песен, которые принадлежат отдельным авторам, а также на имя и символику, которые включают в себя товарные, театральные и аналогичные права. Хотя Pink Floyd были знамениты своей анонимностью, предполагается, что большинство, если не все культовые обложки их альбомов, которые в основном были разработаны британской фирмой Hipgnosis, также включены в это соглашение.



Хотя представители участников группы и Sony отказались или не ответили на просьбы о комментарии, Financial Times, которая первой сообщила об этой последней итерации продажи, написала об этом как о факте, а источники, знакомые с ситуацией, подтвердили сделку изданию Variety.



С чисто деловой точки зрения каталог записей Pink Floyd, не говоря уже о правах на мерчендайзинг, является одним из самых ценных в современной музыке. В него входят такие классические альбомы, как "Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle", "Piper At The Gates Of Dawn", "More" и другие.





