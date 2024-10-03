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Pink Floyd

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Права на PINK FLOYD ушли за 400 миллионов



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После долгих лет неудачных попыток культовая британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать свои права на издание музыки, название и символику компании Sony Music примерно за 400 миллионов долларов, об этом подтвердили источники Variety..

Сделка, одна из крупнейших за последние годы, очевидно, наконец-то состоялась, несмотря на десятилетия постоянных междоусобиц и словесных перепалок между участниками группы.

Сделка включает в себя права на записанную музыку, но не на авторство песен, которые принадлежат отдельным авторам, а также на имя и символику, которые включают в себя товарные, театральные и аналогичные права. Хотя Pink Floyd были знамениты своей анонимностью, предполагается, что большинство, если не все культовые обложки их альбомов, которые в основном были разработаны британской фирмой Hipgnosis, также включены в это соглашение.

Хотя представители участников группы и Sony отказались или не ответили на просьбы о комментарии, Financial Times, которая первой сообщила об этой последней итерации продажи, написала об этом как о факте, а источники, знакомые с ситуацией, подтвердили сделку изданию Variety.

С чисто деловой точки зрения каталог записей Pink Floyd, не говоря уже о правах на мерчендайзинг, является одним из самых ценных в современной музыке. В него входят такие классические альбомы, как "Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle", "Piper At The Gates Of Dawn", "More" и другие.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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3 окт 2024
AnyMetalYouLike
Отобьют быстрее, чем можно было бы подумать.
3 окт 2024
gravitgroove
я думал, что такое возможно только через труп уотерса, а тут в очередной раз - welcome to the machine.
3 окт 2024
R
Rutger
Правильно, с собой на тот свет права не возьмешь. Лучше при жизни культурно продать, чем потом будут дербанить жены, дети и еще масса всяких гиен
Like!1
3 окт 2024
resurgamresponses
Rutger, точно.
ПФ это была машина по пиару. ну и величайшая группа.

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