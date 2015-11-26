DEVIN TOWNSEND выпустит новый альбом весной

DEVIN TOWNSEND выпустит новую работу, получившую название "Empath", 29 марта на InsideOut Music.
«Всем привет, на связи Devin! Хочу соблюсти формальности и сообщить, что спустя полтора года я закончил работу над альбомом. Сейчас эта запись привела меня в очень интересные психологические и технические дебри, а сам процесс создания был задокументирован буквально пошагово в серии документальных видео, в которых демонстрируется то, что я сделал, что наметил от созревания идеи до её актуализации, через все экзистенциальные взлёты и падения, которые продолжались в течение полутора лет. Так что эта пластинка отличается от всего того, что я выпускал до неё, поэтому для того, чтобы показать людям, что есть то, а что не то, нужно по-иному подойти к процессу. Следите за новостями и ждите ролики о создании альбома».
Трек-лист:
01. Castaway
02. Genesis
03. Spirits Will Collide
04. Evermore
05. Sprite
06. Hear Me
07. Why
08. Borderlands
09. Requiem
10. Singularity Part 1 - Adrift
11. Singularity Part 2 - I Am I
12. Singularity Part 3 - There Be Monsters
13. Singularity Part 4 - Curious Gods
14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists
15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun
Альбом будет выпущен на двойном диске (с целым диском бонус-материала), на обычном CD, разворотном двойном виниле с CD и буклетом винилового формата, а также в цифровом варианте.
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