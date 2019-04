1 апр 2019



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Devin Townsend 30 марта выступил с акустическим шоу в Savoy Theatre (Хельсинки, Финляндия). Видео с выступления доступно ниже.



Сет-лист:



Part 1



"Terminal"

"Funeral" (Ocean Machine)

"Deadhead"

"Let It Roll"

"Solar Winds"

"Love?" (Strapping Young Lad song)

"Ih-Ah!"

"Bring Him Home" (Claude-Michel Schönberg cover)

"Helsinki" (improvisation)



Part 2

- Acoustic Medley Improvisation -

"Divine"

"Coast"

"Thing Beyond Things" (Ocean Machine)

"Life" (Ocean Machine)



Encore:

"Kingdom" (unplanned choice, requested by audience member)













просмотров: 277