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DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»



В рамках беседы с Audio Ink Radio DEVIN TOWNSEND ответил на вопрос, считает ли он, что музыкальная индустрия навсегда изменится из-за кризиса COVID-19:



«Да. Я думаю, что всё изменится навсегда. Я не могу думать ни о чём таком, чего не будет. Не обязательно говорить, что это будет плохо, но... Даже прошлой ночью мне снились два отдельных сна о том, будто я был в толпе людей. В позапрошлом году у меня было несколько действительно восхитительных событий. Я поехал и провёл кучу времени в Индии, и я поехал и провёл кучу времени в Китае. И в обоих этих местах плотность населения безумна. И прошлой ночью мне приснились два отдельных сна: один — что я был в Китае, а другой — что я был в Индии. И в обоих снах я был в панике, потому что вокруг было слишком много людей. Я просто подумал: "Чувак, как мне найти способ справиться с таким количеством людей?" И я думаю, что, может быть, сейчас у всех нас есть такой внутренний настрой — по крайней мере, у тех, кто заботится о безопасности окружения, и всё такое. И я полагаю, что потребуется какое-то время, чтобы избавиться от этого ощущения».













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