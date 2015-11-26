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Devin Townsend

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22 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

12 окт 2020 : 		 Трейлер к новому релизу DEVIN TOWNSEND

6 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет ещё один концерт

3 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

28 сен 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о новом концертном релизе

8 сен 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND рассказывает о сведении

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

19 авг 2020 : 		 Концертный релиз DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

14 авг 2020 : 		 Гитарные импровизации от DEVIN TOWNSEND

7 авг 2020 : 		 Кавер-версия DAVID SEVILLE от DEVIN TOWNSEND

5 авг 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом

27 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND объявил о новом онлайн-шоу

2 июл 2020 : 		 Импровизации от DEVIN TOWNSEND

21 июн 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND выпускает пазлы

10 июн 2020 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

21 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над альбомом

19 май 2020 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с третьего концерта собрал $59 000

27 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND со второго концерта собрал $81 000

20 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с первого концерта собрал 45 000

16 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND перебрался в Twitch

6 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 11

6 апр 2020 : 		 Новый релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом

4 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 10
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|||| сегодня

DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»



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В рамках беседы с Audio Ink Radio DEVIN TOWNSEND ответил на вопрос, считает ли он, что музыкальная индустрия навсегда изменится из-за кризиса COVID-19:

«Да. Я думаю, что всё изменится навсегда. Я не могу думать ни о чём таком, чего не будет. Не обязательно говорить, что это будет плохо, но... Даже прошлой ночью мне снились два отдельных сна о том, будто я был в толпе людей. В позапрошлом году у меня было несколько действительно восхитительных событий. Я поехал и провёл кучу времени в Индии, и я поехал и провёл кучу времени в Китае. И в обоих этих местах плотность населения безумна. И прошлой ночью мне приснились два отдельных сна: один — что я был в Китае, а другой — что я был в Индии. И в обоих снах я был в панике, потому что вокруг было слишком много людей. Я просто подумал: "Чувак, как мне найти способ справиться с таким количеством людей?" И я думаю, что, может быть, сейчас у всех нас есть такой внутренний настрой — по крайней мере, у тех, кто заботится о безопасности окружения, и всё такое. И я полагаю, что потребуется какое-то время, чтобы избавиться от этого ощущения».

DEVIN TOWNSEND On Coronavirus:





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