Трейлер бокс-сета DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND опубликовали трейлер к делюкс-версии альбома "Lightwork", выход которого намечен на 28 октября на InsideOut Music.



Трек-лист:



"Moonepeople"

"Lightworker"

"Equinox"

"Call Of The Void"

"Heartbreaker"

"Dimensions"

"Celestial Signals"

"Heavy Burden"

"Vacation"

"Children Of God"







