Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



Intro - Ziltoid Speech

"Aftermath" (Strapping Young Lad)

"Kingdom"

"By Your Command"

"March of the Poozers"

"Supercrush"

"Almost Again" (Strapping Young Lad)

"Regulator"

"Love?" (Strapping Young Lad)

"Deadhead"

- guitar duel with Ziltiod -

"Bad Devil"

"Spirits Will Collide"

"Detox" (Strapping Young Lad)

"Vampira"







