Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND
Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.
Трек-лист:
Intro - Ziltoid Speech
"Aftermath" (Strapping Young Lad)
"Kingdom"
"By Your Command"
"March of the Poozers"
"Supercrush"
"Almost Again" (Strapping Young Lad)
"Regulator"
"Love?" (Strapping Young Lad)
"Deadhead"
- guitar duel with Ziltiod -
"Bad Devil"
"Spirits Will Collide"
"Detox" (Strapping Young Lad)
"Vampira"
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