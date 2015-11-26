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Devin Townsend

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7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

2 дек 2021 : 		 Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND

4 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 окт 2021 : 		 Выход альбома DEVIN TOWNSEND откладывается

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

25 июн 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND джемует с гитаристом DRAGONFORCE

14 июн 2021 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет весной

15 май 2021 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

3 май 2021 : 		 Стрим от DEVIN TOWNSEND

15 мар 2021 : 		 Лидер TRAILIGHT на альбоме DEVIN TOWNSEND

15 фев 2021 : 		 Аккорды от DEVIN TOWNSEND

7 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

25 янв 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND — о будущих релизах

13 янв 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND даёт совет молодым

24 дек 2020 : 		 Акустический концерт DEVIN TOWNSEND

17 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»

2 дек 2020 : 		 Фрагмент стрима DEVIN TOWNSEND

28 ноя 2020 : 		 Новое карантинное видео DEVIN TOWNSEND

26 ноя 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует новое карантинное шоу

25 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEVIN TOWNSEND

18 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

22 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

12 окт 2020 : 		 Трейлер к новому релизу DEVIN TOWNSEND

6 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет ещё один концерт
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Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND



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Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2021, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

Intro - Ziltoid Speech
"Aftermath" (Strapping Young Lad)
"Kingdom"
"By Your Command"
"March of the Poozers"
"Supercrush"
"Almost Again" (Strapping Young Lad)
"Regulator"
"Love?" (Strapping Young Lad)
"Deadhead"
- guitar duel with Ziltiod -
"Bad Devil"
"Spirits Will Collide"
"Detox" (Strapping Young Lad)
"Vampira"

DEVIN TOWNSEND - Pro-Shot Video Of Full Bloodstock Open Air 2021 Headline Show Streaming



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