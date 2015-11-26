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DEVIN TOWNSEND : «По-прежнему не могу слушать "Sex & Religion"»



Devin Townsend говорит, что «до сих пор не может слушать» "Sex & Religion" — альбом 1993 года, который он записал совместно со Steve'ом Vai'ем. Выпущенный под логотипом VAI, диск представлял собой сотрудничество легендарного гитариста с группой «музыкантов-монстров», состоящей из барабанщика Terry Bozzio и басиста T. M. Stevens'а. В итоге команда сочинила материал, в корне отличавшийся от диска 1990 года "Passion And Warfare". Группа распалась вскоре после того, как альбом был закончен, и впоследствии Vai выступал только с Townsend'ом и несколькими сессионными музыкантами.



Во время пресс-конференции, проходившей в прошлом месяце в Лондоне в ходе съёмок документального видео о создании последнего альбома "Empath", Townsend'а спросили о том, что он думает о пластинке "Sex & Religion" спустя более чем 25 лет после выхода этого альбома.



Музыкант ответил:



«Я до сих пор не могу его слушать. И дело тут даже не в музыке, а в тех ассоциациях, которые он во мне пробуждает. На самом деле это были прекрасная запись и замечательное время.



Ради этой записи я переехал в Лос-Анджелес, и мне тогда было всего двадцать. Во мне ещё был жив этот юношеский идеализм, который, я полагаю, присутствует у многих музыкантов до тех пор, пока они не узнают всё это изнутри. Это идеализм, когда ты думаешь в своём воображении, что став музыкантом, ты получаешь зелёную улицу — тебе снимают клипы, магазины завалены твоими пластинками, и всё такое прочее. В отношении меня это ещё больше усугублялось, мне кажется, из-за... Видишь ли, я всегда интересовался некоторой духовной стороной музыки, как она, будучи некоторым незримым естеством, связывается с душой. И вот, когда я приехал в Лос-Анджелес, меня словно лишили девственности. Я только и мог, что сказать: "О Боже! Какое же это всё дерьмо. Ну какое чёртово лживое дерьмо!" Всё это враньё и позолота, когда кто-то начинает выглядеть как Бог, когда вам фотошопят физиономию и делают фото с того угла, с которого ваши зубы не выглядят чёрт знает как, и то, как это потом представляют... О каком-нибудь шестидесятилетнем старикане говорят: "А ведь он всё ещё горяч, леди и джентльмены", и пресс ему ещё пририсуют. И если ты не вращаешься во всей этой кухне, ты на полном серьёзе думаешь: "Вау! Это боги. Они точно не такие, как я. Эти люди совершенно не похожи на меня". И когда я попал в эту среду, я очень быстро понял, какое там кругом враньё. Никто ничего не знает. Ни у кого нет ответов. Steve тоже ничего не знает. Лейбл ничего не знает. Я думаю, что из-за того, что мои наивные представления о музыке практически моментально разрушились, я и начал задумываться... Эта пластинка Steve'а Vai'я настолько созвучна с произошедшей со мной фундаментальной перестройкой восприятия, что я не сколько воспринимаю музыку, сколько осознаю, что всё это сделало с моим отношением к музыке вообще. И в конечном итоге всё пришло к тому, что я решил создать Strapping Young Lad, где "Я буду играть музыку, в которой всё будет гореть". Есть такое высказывание: "Ты никогда не сможешь ненавидеть что-то больше, чем то, что ты когда-то любил". Так произошло с музыкой. То, с чем раньше я чувствовал особенную связь, я решил превратить в настоящий кошмар.



Так что сама музыка, альбом, да и весь этот опыт в целом стали для меня чем-то крайне важным: эта музыка и живые выступления с ней — всё, чем я сейчас невероятно горжусь. Но всё-таки я не могу его слушать, повторюсь, не из-за музыки, а из-за всего того, что этот альбом значит в моей жизни. Это было очень непростое время. Но Steve принял участие в работе над "Empath", и он один из моих самых лучших в мире друзей. Он так много для меня сделал. Без Steve'a я бы ничего этого не добился. И мало того — я до сих пор остаюсь большим фанатом его творчества. До того, как я его встретил, Steve Vai был для меня всем. Это пример тех непростых отношений, которые нам посчастливилось создать и довести до нынешнего времени, когда у нас появилось столько общего. Я ценю его и наши с ним отношения как неотъемлемую часть моей жизни. Так что ура Steve'у и этой пластинке!»















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