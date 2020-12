сегодня



Фрагмент стрима DEVIN TOWNSEND



Пятого сентября DEVIN TOWNSEND со своей группой организовал стрим по заявкам под названием "Empath Live Volume 2" — несколько клипов из этого шоу доступны ниже.



Сет-лист:



"Velvet Kevorkian" (Strapping Young Lad)

"All Hail The New Flesh" (Strapping Young Lad)

"By Your Command"

"Almost Again" (Strapping Young Lad)

"Juular" (Devin Townsend Project)

"March Of The Poozers"

"Supercrush!" (Devin Townsend Project)

"Hyperdrive"

"Stormbending" (Devin Townsend Project)

"Deadhead" (The Devin Townsend Band)

"Aftermath" (Strapping Young Lad)

"Love?" (Strapping Young Lad)

"Spirits Will Collide"

"Kingdom"

"Detox" (Strapping Young Lad)







просмотров: 189