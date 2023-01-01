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DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза



DEVIN TOWNSEND в рамках интервью Metal Blast ответил на вопрос, почему ему нужно взять паузу в концертной деятельности ради проекта "The Moth":



«Потому что я, как и все мы, наверное, изменился на фундаментальном уровне за последние несколько лет в связи с пандемией и всем остальным. И для того чтобы все эти разрозненные фрагменты опыта сложились в личность, из которой я мог бы точно черпать, мне нужны тишина и пространство. Это же так просто. Мы можем продолжать работать и выпускать материал без какой-либо рефлексии, и я делал это в течение многих лет, потому что не было таких резких сдвигов. Конечно, за последние 10 лет произошли изменения — дети стали старше или что-то ещё, но не было фундаментального сдвига в том, что пандемия явно принесла обществу и лично мне. И я чувствую, что, возможно, это моя неспособность воспринимать окружающую среду, а может быть, это просто то, что есть. Но если у меня не будет времени и пространства, чтобы позволить всему этому сформироваться в личность, которую я смогу очень чётко сформулировать творчески, это будет неправильно и просто неприятно.



Я всегда хотел создать симфонию и оперу. Но затраты на это настолько велики, что если я решусь на это, а я верю, что решусь, я знаю, что решусь, то я должен быть чертовски уверен, что перспектива, с которой я к этому подхожу, соответствует моей реальности, моему пониманию. И всё это просто — это требует времени. А времени у меня не было уже много лет — просто запись, тур, запись, тур, запись, тур, запись, тур, запись, тур. Понимаете, о чём я? Это похоже на бесконечность. И вот, когда у меня наконец появилась возможность остановиться, на первый план вышли две проблемы. Первая — я не хочу прекращать заниматься музыкой. Я люблю её. Среди моих знакомых есть люди, которые говорят: "Я понял, что больше не хочу заниматься музыкой". Я видел, как GODSMACK сказали это: "Мы не хотим больше сочинять музыку". Возможно, именно это они и осознали во время записи. Но для меня это не вариант. Я не могу отключиться от этого. Это моя работа. Это моя фишка».







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