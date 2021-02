сегодня



Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND 19 марта на CD, в цифровом варианте и на виниле (+CD) выпустит концертный релиз "Devolution Series #1 - Acoustically Inclined, Live in Leeds".



Трек-лист:



01. Intro (06:30)



02. Let It Roll (03:48)



03. Funeral (08:17)



04. Deadhead (07:51)



05. Ih-Ah! (04:44)



06. Love? (08:06)



07. Hyperdrive (04:27)



08. Terminal (04:58)



09. Coast (04:37)



10. Solar Winds (03:25)



11. Thing Beyond Things (04:34)



Фрагмент из него, концертное видео Hyperdrive (Live In Leeds 2019)", доступно для просмотра ниже.













+2 -0



просмотров: 273