сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось в рамках Wacken Open air 2014, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Seventh Wave"

"War"

"By Your Command"

"Deadhead"

"Planet of the Apes"

"Numbered!"

"Supercrush!"

"Kingdom"

"Juular"

"Grace"

"Bad Devil"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 249