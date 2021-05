сегодня



Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND объявил о выпуске на CD+Blu-ray, виниле и в цифровом варианте стрима "Devolution Series #2 - Galactic Quarantine", фрагмент из которого, "Aftermath", доступен ниже.



Трек-лист:



"Velvet Kevorkian" (Virtually Live 2020)

"All Hail The New Flesh" (Virtually Live 2020)

"By Your Command" (Virtually Live 2020)

"Almost Again" (Virtually Live 2020)

"Juular" (Virtually Live 2020)

"March Of The Poozers" (Virtually Live 2020)

"Supercrush!" (Virtually Live 2020)

"Hyperdrive" (Virtually Live 2020)

"Stormbending" (Virtually Live 2020)

"Deadhead" (Virtually Live 2020)

"Aftermath" (Virtually Live 2020)

"Love?" (Virtually Live 2020)

"Spirits Will Collide" (Virtually Live 2020)

"Kingdom" (Virtually Live 2020)

"Detox" (Virtually Live 2020)







