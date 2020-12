сегодня



Акустический концерт DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND опубликовал стрим акустического концерта, который прошел 23 декабря:



"White Christmas"

"Puff The Magic Dragon"

"Freebird"

"Wonderwall"

"Love Shack"

"Silent Night"

"Let It Roll"

"Ih-Ah!"

"Funeral"

"Solar Winds"

"Sister"

"Divine"

"Love?"

"Why?"

"Bring Him Home"

"Deadhead"

"Hyperdrive"

"Terminal"

"Spirits Will Collide"

"Life"







