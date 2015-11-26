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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 100

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 44
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Devin Townsend

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25 дек 2021 : 		 Демо от DEVIN TOWNSEND

8 дек 2021 : 		 Выход винила DEVIN TOWNSEND отложен

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

2 дек 2021 : 		 Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND

4 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 окт 2021 : 		 Выход альбома DEVIN TOWNSEND откладывается

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

25 июн 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND джемует с гитаристом DRAGONFORCE

14 июн 2021 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет весной

15 май 2021 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

3 май 2021 : 		 Стрим от DEVIN TOWNSEND

15 мар 2021 : 		 Лидер TRAILIGHT на альбоме DEVIN TOWNSEND

15 фев 2021 : 		 Аккорды от DEVIN TOWNSEND

7 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

25 янв 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND — о будущих релизах

13 янв 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND даёт совет молодым

24 дек 2020 : 		 Акустический концерт DEVIN TOWNSEND

17 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»

2 дек 2020 : 		 Фрагмент стрима DEVIN TOWNSEND

28 ноя 2020 : 		 Новое карантинное видео DEVIN TOWNSEND

26 ноя 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует новое карантинное шоу

25 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEVIN TOWNSEND

18 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

22 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND
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|||| 25 дек 2021

Демо от DEVIN TOWNSEND



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DEVIN TOWNSEND опубликовал новое демо и сопроводил его следующей информацией:

«Извините за мое отсутствие; моя жизнь на некоторое время словно взорвалась, и я только сейчас прихожу в норму. Вот новое гитарное демо с некоторыми действительно крутыми элементами благодаря гитарам Prestige и грифам True Temperament (к сожалению, я немного заржавел и не настроен, но такова жизнь). Давненько я не пел тихо, но я снова начал практиковаться, чтобы быть готовым к гастролям, так что я решил поделиться этим. 

Я делаю стрим в феврале, в рамках которого исполню Infinity целиком, так что сейчас я тоже начинаю работать над этим... Я надеюсь, что у всех вас будут хорошие каникулы, и желаю вам всего хорошего. Теперь я буду намного активнее, спасибо за терпение».

DEVIN TOWNSEND Shares Prestige Signature Empath Guitar Demo; Performs



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