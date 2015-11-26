Демо от DEVIN TOWNSEND

DEVIN TOWNSEND опубликовал новое демо и сопроводил его следующей информацией:
«Извините за мое отсутствие; моя жизнь на некоторое время словно взорвалась, и я только сейчас прихожу в норму. Вот новое гитарное демо с некоторыми действительно крутыми элементами благодаря гитарам Prestige и грифам True Temperament (к сожалению, я немного заржавел и не настроен, но такова жизнь). Давненько я не пел тихо, но я снова начал практиковаться, чтобы быть готовым к гастролям, так что я решил поделиться этим.
Я делаю стрим в феврале, в рамках которого исполню Infinity целиком, так что сейчас я тоже начинаю работать над этим... Я надеюсь, что у всех вас будут хорошие каникулы, и желаю вам всего хорошего. Теперь я буду намного активнее, спасибо за терпение».
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