11 янв 2023



DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»



DEVIN TOWNSEND в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о сотрудничестве с CHAD'ом KROEGER'ом:



«Chad великолепен. Он феноменально умный человек. Но он также и рок-звезда, причём такого уровня, на котором мы с вами никогда не сможем оказаться. И поэтому между вами будет пропасть на этой почве. У вас есть только несколько общих моментов, и через некоторое время у вас заканчивается тема для разговора. Думаю, поначалу мне это тоже льстило. Но, опять же, у парня очень сложная жизнь, и я не могу понять многое из этого. Да и как я могу? Для меня это непостижимо. Но я считаю его исключительно талантливым. Я знаю, что он феноменально умён. И я думаю, что в его жизни есть определённая степень интенсивности, с которой я просто не могу смириться. Это слишком для меня. На каждый час социальной активности мне нужно два часа, чтобы восстановиться. И есть другие люди, и многие из них — это люди, которые в конечном итоге оказываются на том уровне успеха, которого никогда не бывает достаточно. Ты даёшь концерт на арене, а потом идёшь в клуб, после чего катаешься на яхте, а затем пьёшь всю ночь. И я думаю: "Я не могу этого делать". Я ненавижу это. Даже если я уважаю людей и забочусь о них, после определённого количества времени, опять же, мне приходится отключаться. Я такой: "Чувак, я не могу это терпеть". Обычно я ложусь спать в девять. Я не хочу слушать PANTERA в четыре утра, понимаете? И это вовсе не недостаток характера, это просто другая частота, на которой существуют такие люди. Я не такой. Но иногда, чтобы понять это, нужен опыт общения с людьми такого типа. Может быть, ты думаешь, что можешь держаться, а потом оказывается, что ты не можешь.



А с Chad'ом я помню, как пару раз был у него дома и сказал: "Вау, это так сильно, чувак". У него была установлена сцена, и он всю ночь играл металл. И я думаю: "Чувак, ты гораздо больший металлист, чем я". Но он мне очень дорог. Я люблю его и считаю, что он великолепен!»







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