3 май 2021



Стрим от DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND первого мая отыграл очередной стрим-концерт, в рамках которого исполнялся материал альбома Ocean Machine: Biomech — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Seventh Wave"

"Life"

"Night"

"Hide Nowhere"

"Sister"

"3 A.M."

"Voices In The Fan"

"Greetings"

"Regulator"

"Funeral"

"Bastard"

"The Death of Music"

"Things Beyond Things"

(Dev speaks)

"Ocean Machines" (partial)







просмотров: 82