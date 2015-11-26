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Devin Townsend

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17 дек 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»

2 дек 2020 : 		 Фрагмент стрима DEVIN TOWNSEND

28 ноя 2020 : 		 Новое карантинное видео DEVIN TOWNSEND

26 ноя 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует новое карантинное шоу

25 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEVIN TOWNSEND

18 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

22 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о COVID-19: «Всё изменилось»

17 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

12 окт 2020 : 		 Трейлер к новому релизу DEVIN TOWNSEND

6 окт 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет ещё один концерт

3 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

28 сен 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND — о новом концертном релизе

8 сен 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND рассказывает о сведении

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND

19 авг 2020 : 		 Концертный релиз DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

14 авг 2020 : 		 Гитарные импровизации от DEVIN TOWNSEND

7 авг 2020 : 		 Кавер-версия DAVID SEVILLE от DEVIN TOWNSEND

5 авг 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом

27 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND объявил о новом онлайн-шоу

2 июл 2020 : 		 Импровизации от DEVIN TOWNSEND

21 июн 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND выпускает пазлы

10 июн 2020 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

21 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над альбомом

19 май 2020 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с третьего концерта собрал $59 000
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DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»



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DEVIN TOWNSEND опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет, раз этот год был годом хаоса, я думаю будет правильно немного успокоиться на праздники. Если кто-то помнит о моих акустических концертах, которые я устраивал в последние годы, то что-то подобное я проведу в рамках нового стрима. Уже прошло пять концертов в этом году и я жажду вернуть настроение первых. Я знаю, что это трудное время и легко позволить мыслям уйти от нас, но давайте попробуем провести прекрасный день, и я сыграю вам несколько песен. Половина выручки пойдет в банк еды, так как сейчас они нуждаются в ней как никогда ранее. Надеюсь всех увидеть на шоу!»

DEVIN TOWNSEND On Upcoming Christmas Acoustic Quarantine Concert - "There Is Not Going To Be A Significant Amount Of Christmas Music" (Video)



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