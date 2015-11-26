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DEVIN TOWNSEND о будущем концерте: «Не ждите одних рождественских песен»



DEVIN TOWNSEND опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет, раз этот год был годом хаоса, я думаю будет правильно немного успокоиться на праздники. Если кто-то помнит о моих акустических концертах, которые я устраивал в последние годы, то что-то подобное я проведу в рамках нового стрима. Уже прошло пять концертов в этом году и я жажду вернуть настроение первых. Я знаю, что это трудное время и легко позволить мыслям уйти от нас, но давайте попробуем провести прекрасный день, и я сыграю вам несколько песен. Половина выручки пойдет в банк еды, так как сейчас они нуждаются в ней как никогда ранее. Надеюсь всех увидеть на шоу!»







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