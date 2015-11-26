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Devin Townsend

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24 янв 2019 : 		 Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND

17 янв 2019 : 		 DEVIN TOWNSEND выпустит новый альбом весной

12 дек 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании альбомов DEVIN TOWNSEND

9 ноя 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND поедет в акустический тур

8 ноя 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND опубликовал семплы нового материала

1 сен 2018 : 		 Рассказ о новом релизе DEVIN TOWNSEND

28 авг 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND защищает вокалиста NICKELBACK

31 июл 2018 : 		 Вторая часть виниловых релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом

28 июн 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над игрой и ЕР Ziltoid

29 мар 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND: У меня есть порядка сотни песен

9 дек 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND опубликовал новый трек

4 июл 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры

16 май 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND о создании лирики

27 окт 2016 : 		 Трейлер нового релиза CASUALTIES OF COOL

15 апр 2016 : 		 Биография DEVIN TOWNSEND'a выйдет в августе

3 фев 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет специальный сет

19 дек 2015 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

2 дек 2015 : 		 Специальное издание альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

3 сен 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск двойного альбома

31 июл 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

7 июл 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND ответил на вопросы

6 июн 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

17 май 2014 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

23 апр 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND: "Лишние средства, собранные на CASUALTIES OF COOL, уйдут в приюты для животных

16 апр 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND исполнил песню OCEAN MACHINE
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Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND



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DEVIN TOWNSEND выпустит новую работу, получившую название "Empath", 29 марта на InsideOut Music.

«Всем привет, на связи Devin! Хочу соблюсти формальности и сообщить, что спустя полтора года я закончил работу над альбомом. Сейчас эта запись привела меня в очень интересные психологические и технические дебри, а сам процесс создания был задокументирован буквально пошагово в серии документальных видео, в которых демонстрируется то, что я сделал, что наметил от созревания идеи до её актуализации, через все экзистенциальные взлёты и падения, которые продолжались в течение полутора лет. Так что эта пластинка отличается от всего того, что я выпускал до неё, поэтому для того, чтобы показать людям, что есть то, а что не то, нужно по-иному подойти к процессу. Следите за новостями и ждите ролики о создании альбома».

Трек-лист:

01. Castaway
02. Genesis
03. Spirits Will Collide
04. Evermore
05. Sprite
06. Hear Me
07. Why
08. Borderlands
09. Requiem
10. Singularity Part 1 - Adrift
11. Singularity Part 2 - I Am I
12. Singularity Part 3 - There Be Monsters
13. Singularity Part 4 - Curious Gods
14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists
15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun

Альбом будет выпущен на двойном диске (с целым диском бонус-материала), на обычном CD, разворотном двойном виниле с CD и буклетом винилового формата, а также в цифровом варианте.

Первая часть документального фильма доступна ниже.



DEVIN TOWNSEND: 'Empath' Documentary Episode 1 Available






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