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DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом



DEVIN TOWNSEND в серии твитов поделился тем, как проходит процесс работы над новым материалом:



«Я занят сочинением альбома, неожиданно названного "Lightwork", который абстрактен и представляет собой поток сознания. Он всё ещё сильно далёк от чего-либо, но определённо обретает форму. Может, это и покажется странным, но если вспомнить, что каждая запись является отражением времени, когда она была задумана, то...



И сейчас явно странное время. Оно странное, абстрактное, перемежающееся и чудное. Если я попытаюсь обуздать его и написать что-нибудь более упорядоченное, то это будет глупый пересказ вещей, которые мне явно надоели. Так что я следую туда, куда захочу.



Почти кажется, что было бы разумно, если бы это было непрерывное, перемещающееся, красочное чудовище, в отличие от набора песен, больше похожее на песни в очень сложном и своего рода инопланетном потоке сознания: никакого настоящего начала или конца.



Но несмотря на это, как бы я ни пытался переместить свои мотивы из этой странной коллекции произведений во что-то более "вкусное", кажется очевидным, что таков мой путь на данный момент, так что я собираюсь закончить его именно так, как он на том настаивает.



Я полагаю, что, учитывая странную уникальную интенсивность этого временного периода, кажется, что во всём происходящем есть какой-то смысл, по крайней мере, для меня это звучит так.



В любом случае следующий альбом будет называться "Lightwork" и хотя всё ещё не решено до конца, это всё равно странное, инопланетное звучание, шипучий, солнечный груз странностей. Инопланетное по сути — нет никакого традиционного смысла, но кажется, что есть основополагающий порядок.



Визуально я воспринимаю странный вид приглушённого ландшафта из Винни-Пуха с бесконечными шествиями персонажей, объектов, людей, существ и так далее, блуждающих с одной стороны страницы на другую — бесконечный парад разнородных вещей, а я просто смотрю на то как, они проходят мимо».







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