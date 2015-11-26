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Devin Townsend

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5 авг 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом

27 июл 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND объявил о новом онлайн-шоу

2 июл 2020 : 		 Импровизации от DEVIN TOWNSEND

21 июн 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND выпускает пазлы

10 июн 2020 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

21 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над альбомом

19 май 2020 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 май 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с третьего концерта собрал $59 000

27 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND со второго концерта собрал $81 000

20 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с первого концерта собрал 45 000

16 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND перебрался в Twitch

6 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 11

6 апр 2020 : 		 Новый релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом

4 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 10

1 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть девятая

29 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть восьмая

28 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть седьмая

25 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": 5 и 6 части

23 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project". Часть четвёртая

23 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и ANNEKE VAN GIERSBERGEN ("Quarantine Project", часть третья)

23 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND запустил "Quarantine Project"

13 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND отменил остаток тура по США

18 ноя 2019 : 		 DEVIN TOWNSEND открыл европейский тур

26 сен 2019 : 		 DEVIN TOWNSEND объявил состав на европейские гастроли

24 сен 2019 : 		 Обучающее видео от барабанщика SKYHARBOR
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DEVIN TOWNSEND работает над «странным» альбомом



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DEVIN TOWNSEND в серии твитов поделился тем, как проходит процесс работы над новым материалом:

«Я занят сочинением альбома, неожиданно названного "Lightwork", который абстрактен и представляет собой поток сознания. Он всё ещё сильно далёк от чего-либо, но определённо обретает форму. Может, это и покажется странным, но если вспомнить, что каждая запись является отражением времени, когда она была задумана, то...

И сейчас явно странное время. Оно странное, абстрактное, перемежающееся и чудное. Если я попытаюсь обуздать его и написать что-нибудь более упорядоченное, то это будет глупый пересказ вещей, которые мне явно надоели. Так что я следую туда, куда захочу.

Почти кажется, что было бы разумно, если бы это было непрерывное, перемещающееся, красочное чудовище, в отличие от набора песен, больше похожее на песни в очень сложном и своего рода инопланетном потоке сознания: никакого настоящего начала или конца.

Но несмотря на это, как бы я ни пытался переместить свои мотивы из этой странной коллекции произведений во что-то более "вкусное", кажется очевидным, что таков мой путь на данный момент, так что я собираюсь закончить его именно так, как он на том настаивает.

Я полагаю, что, учитывая странную уникальную интенсивность этого временного периода, кажется, что во всём происходящем есть какой-то смысл, по крайней мере, для меня это звучит так.

В любом случае следующий альбом будет называться "Lightwork" и хотя всё ещё не решено до конца, это всё равно странное, инопланетное звучание, шипучий, солнечный груз странностей. Инопланетное по сути — нет никакого традиционного смысла, но кажется, что есть основополагающий порядок.

Визуально я воспринимаю странный вид приглушённого ландшафта из Винни-Пуха с бесконечными шествиями персонажей, объектов, людей, существ и так далее, блуждающих с одной стороны страницы на другую — бесконечный парад разнородных вещей, а я просто смотрю на то как, они проходят мимо».

DEVIN TOWNSEND Is Working On



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